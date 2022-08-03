İltihaplı romatizma el ayak eklemelerinin yanı sıra akciğer ve böbrek sağlığını da olumsuz etkiliyor

Eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısırlığı... Genellikle sabah karşılaşılan bu şikayetler, iltihaplı romatizma olarak bilinen romatoid artrit hastalığının belirtileri arasında yer alıyor. Genellikle el ve ayaklarda küçük eklemleri tutsa da diz, omuz ve kalçada da görülüyor. Kronik bir hastalık olduğu için tedavi edilmediğinde eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybı gelişebiliyor. Toplumda, bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar tedaviyi zorlaştırıyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Esra Dilşat Bayrak, bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

YANLIŞ: Eklemlerde mutlaka şekil bozukluğu gelişir.

DOĞRU: Tedaviye erken başlandığında ve hastanın tedavisini düzenli alması durumunda eklemlerde şekil ve fonksiyon kaybına yol açmaz. Ancak tedavisi gecikmiş hastalarda kalıcı şekil ve fonksiyon kayıpları görülür.

YANLIŞ: Özel diyetler ve takviyelerle düzelir.

DOĞRU: Romatoid artrit sadece bazı özel diyetlerle düzelen bir hastalık değildir. Ancak tedavilerin yanında diyette yapılan bazı düzenlemeler ve takviyeler semptomların hafiflemesinde fayda gösterir.

YANLIŞ: Sadece ilaç kullanmak yeterlidir.

DOĞRU: İlaç tedavisinin yanı sıra hastalığı tetikleyecek ve tedaviyi olumsuz etkileyecek faktörlere de dikkat edilmelidir. Sigara mutlaka bırakılmalı, uygun diyet ve egzersize başlanmalıdır.

YANLIŞ: Romatoid artrite kaplıca iyi gelir.

DOĞRU: Kaplıca ve sıcak uygulamalar önerilmez. Bunun nedeni sıcak uygulamaların eklemdeki ödem ve iltihabı artırarak hastalığın alevlenmesine neden olmasıdır.

YANLIŞ: Romatoid artritin tedavisi yoktur.

DOĞRU: Çok uzun yıllardır hastalığı durduran ilaçlar kullanılır ve çok başarılı sonuçlar elde edilir. İlk basamak tedaviye yeterli yanıt alınamadığı durumlarda ise daha yeni teknolojiye sahip biyolojik tedavilere geçilir.

YANLIŞ: Romatoid artrit sadece ileri yaşta görülür.

DOĞRU: 30-50 yaş aralığında gelişiyor. Çocukluk dönemi de dahil her yaş grubunu etkiliyor.

YANLIŞ: Egzersiz hastalığı kötü etkiler.

DOĞRU: Aerobik ve direnç egzersizleri yapılması ağrıyı azaltır. Eklemin korunmasına fayda sağlar.