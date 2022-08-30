İlerleyen yaş erkeklerde sperm kalitesini düşürüp babalık hayallerini suya düşürüyor

Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yaygınlaşıyor. Son 40 yıl içinde erkeklerin sperm sayısının yüzde 53 oranında düştüğü biliniyor. Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, erkeklerde kısırlık riskini artıran faktörleri sıralıyor:

İLERLEYEN YAŞ: 35 yaşını geçmiş erkeğin partnerini gebe bırakabilme şansı yüzde 50 azalır. Çünkü sperm sayısı yaşla birlikte azalır.

SICAK ZARARLI: Sıkı iç çamaşırları testiste ısı artışı yapar. Bu da spermlerin kalitesini düşürür. Bu nedenle erkeklerin sıcak banyo ve saunadan uzak durması gerekir.

DÜZENLİ UYKU: Günde 9 saatten fazla, 6 saatten az uyumak sperm sayısını düşürür. Bunun için günde 8 saat uyumak gerekir.

YAĞA ŞEKERE DİKKAT: Babalık şansını artırmak için doğru beslenmek gerekir. Bol meyve, sebze, tahıl, fındık tüketimine ağırlık verilmesi gerekiyor. Kırmızı et içerdiği yoğun karnitin ile spermlerin enerji kaynağını oluşturur. Aşırı yağ, şeker, soya da kaçınılmalıdır.

SİGARADAN UZAK DURUN: Sigara, tüp bebekte başarı şansını düşürür. Testosteron hormonunu düşürüp iktidarsızlık nedeni olabilir.