Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Hep hıçkırıyorum!





GEBELİKTE ŞART DEĞİL

4 haftalık hamileyim. Gebeliğim iyi geçsin istiyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. Balık yağı iyi gelir mi?

Gebelikte Omega-3 yani balık yağı almanın gebelik diyabeti, hipertansiyon ve eklampsi denen hastalık oluşmasını önlemediği saptanmıştır. Avrupa'da yapılan çalışmalarda yüksek riskli gebelere son üç ayda günde 2.7 gram EPA+DHA yağ asidi verildiğinde prematür doğum riskinin yüzde 33'ten yüzde 21'e azaldığı gösterilmiştir. Gebelikte EPA ve DHA alan annelerinin beyin fonksiyonlarının daha iyi olduğu ise kantılanmamıştır! Yani en azından zararı yok. Ama mucize beklememeli.