İlerleyen yaş aşk hayatını etkiliyor! Erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra sorun büyüyor





KİLO VE SİGARA RİSKİ ARTIRIYOR

Sağlıksız beslenme, kilo, hareketsizlik, ve sigara erkeklerde penis dokusunu olumsuz etkiliyor. Buna bir de diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol eklendiğinde risk daha da artıyor. Bunun sonucunda özellikle orta yaşlarda sertleşme sorunu kendini gösteriyor. Prof. Dr. Hattat, "Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron orta yaşlara gelindiğinde azalmış olur. Bu durum, cinsel isteksizliğe yol açar" diyor.