İlerleyen yaş aşk hayatını etkiliyor! Erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra sorun büyüyor

İlerleyen yaş, hastalıklara davetiye çıkartıyor. Erkeklerde, aşk hayatını da etkiliyor. Üro-Anroloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, orta yaştaki erkeklerde performans kaybı, cinsel istekte azalma, prostat büyümesi gibi problemlerin olabileceğini belirtiyor.
KİLO VE SİGARA RİSKİ ARTIRIYOR
Sağlıksız beslenme, kilo, hareketsizlik, ve sigara erkeklerde penis dokusunu olumsuz etkiliyor. Buna bir de diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol eklendiğinde risk daha da artıyor. Bunun sonucunda özellikle orta yaşlarda sertleşme sorunu kendini gösteriyor. Prof. Dr. Hattat, "Erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron orta yaşlara gelindiğinde azalmış olur. Bu durum, cinsel isteksizliğe yol açar" diyor.
ERKEKLERDE KRİTİK YAŞ 40!
Ayrıca erkeklerde 40'lı yaşlardan sonra prostat dokusunda büyüme görülebiliyor. Erkeklerin korkulu rüyası olan bu duruma değinen Prof. Dr. Hattat, şu bilgileri veriyor: 60 yaşına gelindiğinde erkeklerin yüzde 60'ında prostat büyümesi görülür. Bu büyüme erkeklerin üçte birinde tedavi gerektirecek ölçüde idrar yolu tıkanıklığı yaratır. Sık ve kesik idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma gibi şikayetler görülür. PSA ve muayene sonuçlarıyla, ihtiyaç duyulduğunda yapılan ultrason gibi yöntemlerle prostat büyümesini takip etmek gerekir.