İlerleyen yaş annelik hayallerini engelliyor! Uzmanlar uyarıyor: Anneliği ertelemeyin





NELER YAPILMALI?

Tekrarlayan gebelik kaybı olan çiftlerden, kalıtsal pıhtılaşma testi taraması, bağışıklık sistemi testleri ve tiroit taraması (TSH ve Anti-TPO) isteniyor. Özellikle TSH'ın 2.5'in üzerinde olması düşüklerle ilişki taşıyor ve mutlaka klinik bulgular olmasa bile düşük olmaması için ilaçlarla dengelenmesi gerekiyor. Bunlar genel değerlendirmeler olmakla birlikte her çiftin kendi içerisinde değerlendirilmesi, buna uygun tedavi planı hazırlanması tavsiye ediliyor. Öyle ki, bir çiftin düşük yaşama sebebi tiroit ile ilişkiliyken, diğer bir çiftin düşükleri genetik bozukluk kaynaklı olabiliyor. Bu yüzden tedavi protokollerinin çiftlerin durumları tam olarak saptanarak buna yönelik olması gerekiyor.