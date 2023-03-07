İleri yaş kasları tüketir! Uzmanlar yaşlanmayla birlikte sadece kemiklerin değil kasların da eridiğini söylüyor

İlerleyen yaş, kemik erimesinin yanı sıra sarkopeni tehlikesini de artırıyor. Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, yaşlanmayla birlikte vücutta sadece kemiklerin değil kasların da eridiğine dikkat çekiyor. Kas dokusunu korumak için genç yaşta tedbir alınmasını öneriyor.
D VİTAMİNİ ALINMASI ŞART
"Yaşlı bireyin kas kuvveti ve yürüme hızı gençliğine göre azalmaktadır. Sarkopeni yaşlıda hayatı tehdit eden sonuçları olan düşmelerin bir nedenidir. Kas miktar ve kuvvetinin azalmaması için özellikle proteinden zengin dengeli beslenmek, D vitaminini ihtiyaç ölçüsünde, düzenli almak önemlidir. Aynı zamanda yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi damarsal risk faktörlerinin ve bazı hormon bozukluklarının erken tanısı, kontrolü ve tedavisi sarkopenin yönetimi için önemlidir. En önemlisi bu önerilerin gençlik çağlarından hatta çocukluktan itibaren hayatımızın bir parçası olmasına dikkat etmeliyiz.
GÖZ TANSİYONUNA YAKINDAN BAKIN
Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Göz içi basıncının yükselmesine bağlı olarak görme sinirini etkileyen bu hastalık ihmale gelmiyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Işık, glokomun ilerleyen yaşlarda olduğu gibi bebeklerde bile görüldüğüne dikkat çekiyor. "Yüksek miyop ve hipermetropisi olanlar risk altındadır" uyarısında bulunuyor. Ağrı, gözde kızarıklık, bulanık görme şikayetlerine yol açan glokomun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: İlk tercih göz damlalarıdır. İlaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan durumlarda lazer ya da cerrahi tedavi tercih edilebilir.
AKLIN YOLU KETEN TOHUMU
ABD'li uzmanlar araştırdı. Beyin sağlığını etkileyen durumları açıklıyor:
EGZERSİZ: Hareketsizlik, beyni çabuk yaşlandırıyor. Egzersiz, yeni beyin hücreleri yaratıyor.
BESLENME: Paketli besinler, beyne zarar veriyor. Bunların yerine meyve-sebze, zeytinyağının tüketilmesi tavsiye ediyor.
BALIK: Omega-3 içeren balık, Alzheimer riskini yüzde 41 oranında azaltıyor. Avokado, kuruyemiş, keten tohumu da Omega-3 içeriyor.
B VİTAMİNİ: Hafıza kaybı ve Alzheimer riskini azaltıyor.