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    İleri yaş kasları tüketir! Uzmanlar yaşlanmayla birlikte sadece kemiklerin değil kasların da eridiğini söylüyor

    İlerleyen yaş, kemik erimesinin yanı sıra sarkopeni tehlikesini de artırıyor. Uzmanlar, yaşlanmayla birlikte vücutta sadece kemiklerin değil kasların da eridiğine dikkat çekiyor. İşte sizler için derlediğimiz8 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    İleri yaş kasları tüketir

    İlerleyen yaş, kemik erimesinin yanı sıra sarkopeni tehlikesini de artırıyor. Dahiliye ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Sevgi Aras, yaşlanmayla birlikte vücutta sadece kemiklerin değil kasların da eridiğine dikkat çekiyor. Kas dokusunu korumak için genç yaşta tedbir alınmasını öneriyor.

    D VİTAMİNİ ALINMASI ŞART
    "Yaşlı bireyin kas kuvveti ve yürüme hızı gençliğine göre azalmaktadır. Sarkopeni yaşlıda hayatı tehdit eden sonuçları olan düşmelerin bir nedenidir. Kas miktar ve kuvvetinin azalmaması için özellikle proteinden zengin dengeli beslenmek, D vitaminini ihtiyaç ölçüsünde, düzenli almak önemlidir. Aynı zamanda yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi damarsal risk faktörlerinin ve bazı hormon bozukluklarının erken tanısı, kontrolü ve tedavisi sarkopenin yönetimi için önemlidir. En önemlisi bu önerilerin gençlik çağlarından hatta çocukluktan itibaren hayatımızın bir parçası olmasına dikkat etmeliyiz.



    GÖZ TANSİYONUNA YAKINDAN BAKIN
    Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Göz içi basıncının yükselmesine bağlı olarak görme sinirini etkileyen bu hastalık ihmale gelmiyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Işık, glokomun ilerleyen yaşlarda olduğu gibi bebeklerde bile görüldüğüne dikkat çekiyor. "Yüksek miyop ve hipermetropisi olanlar risk altındadır" uyarısında bulunuyor. Ağrı, gözde kızarıklık, bulanık görme şikayetlerine yol açan glokomun tedavisiyle ilgili şunları söylüyor: İlk tercih göz damlalarıdır. İlaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan durumlarda lazer ya da cerrahi tedavi tercih edilebilir.



    AKLIN YOLU KETEN TOHUMU
    ABD'li uzmanlar araştırdı. Beyin sağlığını etkileyen durumları açıklıyor:
    EGZERSİZ: Hareketsizlik, beyni çabuk yaşlandırıyor. Egzersiz, yeni beyin hücreleri yaratıyor.
    BESLENME: Paketli besinler, beyne zarar veriyor. Bunların yerine meyve-sebze, zeytinyağının tüketilmesi tavsiye ediyor.
    BALIK: Omega-3 içeren balık, Alzheimer riskini yüzde 41 oranında azaltıyor. Avokado, kuruyemiş, keten tohumu da Omega-3 içeriyor.
    B VİTAMİNİ: Hafıza kaybı ve Alzheimer riskini azaltıyor.



        HASTALIKLAR AYAKLANDI!
        Kadınların vazgeçilmez tutkusu olan topuklu ayakkabı, ortopedik rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mutlu Güngör, kadınların kıyafet seçiminde sadece görünüme değil sağlığını da dikkate almasını öneriyor. "Aktivitelerin azaldığı uzun kış gecelerinde sürekli oturmak ya da zamanı yatarak geçirmek sağlık açısından ciddi sıkıntılara neden olur. Kadınlarımız gerek kıyafet seçiminde gerekse giyinmede sağlık ve rahatlıktan ziyade görünüme daha büyük önem veriyor. Sağlığını korumak isteyen kadınlar çok sıkı çorap ve streç pantolondan uzak dursun" bilgisini veriyor.

        SALEP İÇİN KİLO VERİN
        Kışın vazgeçilmez içeceği salep, göğsü yumuşatır. Enerji ve zindelik verir. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını destekler. Zayıflamaya yardımcı olur. Diyabeti önler.

        SAĞLIĞIN İÇİN ÇITLAT
        İçerdiği Omega-3 sayesinde kabak çekirdeği kap sağlığını korur. Beyni güçlendirir. Prostat kanserinden korur. Saç köklerini güçlendirir ve dökülmeyi durdurur.

        PANKREASIN DOSTU ELMA
        Antikanser etkisi gösteren elma, bağırsakları hızlandırır. Diş eti problemlerini bitirir. Kansızlığı bitirir. Ciltteki kırışıklıkları azaltır. Pankreası güçlendirir.

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        Haberler Sağlık İleri yaş kasları tüketir! Uzmanlar yaşlanmayla birlikte sadece kemiklerin değil kasların da eridiğini söylüyor
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