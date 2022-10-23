İkiz bebeğe iki kat dikkat! Hem anne sağlığı hem bebekler için uzmanlardan önemli uyarı

İkiz çocuk sahibi olma fikri, anne-baba adaylarını heyecanlandırıyor. Ancak hem annenin sağlığı hem de iki bebeğin aynı anda idaresi konusunda çeşitli endişeler yaşanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Timur Uğurlu, ikiz bebek bekleyen çiftlere önemli önerilerde bulunuyor. Anne adayının sağlığına iki kat fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Timur Uğurlu, şu uyarıları yapıyor: "Anne adayı ikiz gebeliğin saptanmasından itibaren, muhtemel riskler açısından titizlikle yakından takip edilmelidir. Mutlaka annenin yeterli beslenmesi ve istirahat etmesi sağlanmalıdır. Erken doğum riski nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan tam donanımlı bir hastanede takipler gerçekleştirmeli ve doğum yapılmalıdır."



RAHİM AĞZI KANSERİNE YENİ UMUT

Her yıl dünyada 600 bin kişiye rahim ağzı kanseri teşhisi koyuluyor. Kanserin büyük bölümüne HPV yol açıyor. İngiliz ve Avusturyalı araştırmacılar, bu virüsü taşıyan ancak kanser olmayan bin 254 kadını takibe aldı. Erken teşhis için geliştirilen testlerle kanser riskini daha doğru biçimde belirleyebildiklerini açıkladı. Yeni geliştirilen DNA testi meme ve yumurtalık kanseri türlerinde de başarılı sonuç verdi.



CANIM CİĞERİM

SİGARA pek çok hastalıkta en önemli risk faktörlerinden. Uzmanlar, hem sigarayı bırakmaya yarayan hem de akciğerlere güç veren besinleri şöyle sıralıyor:

KİVİ: Nikotini vücuttan attırır. Bronşları açar.

ZENCEFİL: Akciğerlerin temizlenmesine olanak sağlar. Mikropları atar.

HAVUÇ SUYU: Vücudu, nikotinin zararlı etkilerinden korur.

ISIRGAN: Özellikle akciğer kanserine karşı savaş açar.



DERTLERE DEVA BİTKİ ÇAYI

Grip, nezle ve bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıkları pusuda bekliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, bağışıklığı güçlendirecek bitki çaylarını sıralıyor:

ADAÇAYI: Boğazdaki iltihaplanmayı önler.

KUŞBURNU: Bağışıklığı destekler. Astımı önler.

TARÇIN: Limonla birlikte tüketildiğinde enfeksiyonu önler. Boğaz ağrısını hafifletir.

ZENCEFİL: Mide bulantılarını giderir. Sindirim sistemini rahatlatır.

IHLAMUR: Öksürüğü tedavi eder. Vücut direncini yükseltir.

EKİNEZYA: Grip ve nezleden korur.



SAÇ KREMİ KEL BIRAKIYOR

Sağlıklı saçların ilk adımı iyi beslenme, uyku ve stres kontrolünden geçiyor. Uzm. Dr. Belma Türsen, "Çinko, demir, selenyum, bakır ve biotin vitaminler saçı uzatıyor, dökülmeyi önlüyor. Saç tipine uygunolmayan şampuan ve kremler ise saçı döküyor" diyor.



FISTIK GİBİ OLUN

Yer fıstığı, kötü kolesterol seviyesini düşürür ve iyi kolesterol seviyesini yükseltir. Kolon ve mide kanserine karşı büyük bir savaş verir.



ZEYTİNYAĞI ÖMÜR UZATIR

Zeytinyağı, metabolizmayı artırır. Sindirimi kolaylaştırır. Cilt sağlığını korur. Yaşlanmayı geciktirir. Safra taşlarını önler. Hücre duvarlarını güçlendirir.



BRONŞİTE İNCİR

İncir, kalp ve damar sağlığını korur. Alzheimer riskini ortadan kaldırır. Saç ve cilt sağlığına faydalıdır. Astım ve bronşite iyi gelir.

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