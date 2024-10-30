İkiz bebeğe iki kat dikkat!

İkiz çocuk sahibi olma fikri, anne-baba adaylarını heyecanlandırıyor. Ancak hem annenin sağlığı hem de iki bebeğin aynı anda idaresi konusunda çeşitli endişeler yaşanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Timur Uğurlu, ikiz bebek bekleyen çiftlere önemli önerilerde bulunuyor. Anne adayının sağlığına iki kat fazla dikkat etmesi gerektiğini belirten Timur Uğurlu, şu uyarıları yapıyor: "Anne adayı ikiz gebeliğin saptanmasından itibaren, muhtemel riskler açısından titizlikle yakından takip edilmelidir. Mutlaka annenin yeterli beslenmesi ve istirahat etmesi sağlanmalıdır. Erken doğum riski nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan tam donanımlı bir hastanede takipler gerçekleştirmeli ve doğum yapılmalıdır."

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