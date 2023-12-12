İki öğün yemek şifa demek: Uzmanı sağlıksız ve hatalı beslenmeye karşı uyardı





FAST FOOD: Büyük boy hamburger, büyük boy patates kızartması ve bir büyük boy kola 1360 kalori içerir. Bu menü özellikle çocuklarda obezite ve hastalığın en önemli nedenlerinden biridir.



HAYVANSAL GIDA: Sağlıklı ve uzun yaşamak için miktar, çeşit ve kalite göz önünde bulundurulduğunda bitkisel gıdalar, hayvansal gıdalara gerek kalmadan sağlık için yeterli olabilir. Çeşitli bitkisel besinleri çok az işleyip, pişirip, tuzlayıp tüketmek sağlığa önemli katkı sağlar. Bu süreçte en çok, çiğ veya buharda az pişmiş gıdaların tercih edilmesi gerekir. Endüstriyel olarak yetiştirilmiş hayvansal ürünlerin içerisinde bol miktarda doymuş yağ, kolesterol, endüstriyel ve kimyasal toksinler, bol miktarda kalori, çok az vitamin, mineral, lif bulunur. Bu nedenle günlük kalorilerin en fazla %10 kadarı organik hayvansal gıdalardan gelmelidir.



HIZLI VE GEÇ SAAT TEHLİKESİ: Öğünler yavaş ve uzun süre çiğnenerek tüketilmelidir. Hızlı yemek ve çiğnememek sindirim problemlerine ve kilo artışına neden olur. Saat 20.00'den sonra yemek yendiğinde alınan kaloriler kişiye daha fazla kan şekeri, kolesterol, daha fazla yağ dokusu olarak geri döner.



AŞIRI VE DENGESİZ BESLENMEK: Üç öğün yemek, sürekli atıştırmak sağlığa zararlıdır ve obeziteye yol açar. Haftada iki gün kalori miktarını azaltmak ise çok sağlıklıdır. Besinleri birbirleriyle bağdaştırmak da önemlidir. Bunun ilk kuralı konsantre hayvansal proteinler ile nişastalı karbonhidratları birlikte tüketmemektir. Meyveler kahvaltı öncesi ve öğün aralarında tüketilmelidir.



YAĞLI YEMEK: Türk mutfağının bir özelliği, yemeklerin çok yağlı hazırlanmasıdır. Yağ, lezzetli olmakla birlikte obezitenin önemli sebeplerindendir. Çiğ veya buharda pişirme yöntemi tercih edilmelidir.



ÇOK SIVI KALORİ ALMAK: Kolalı içecekler ve meyve suları bol miktarda kalori ve fruktoz içerirler, glisemik indeksleri yüksektir, doyma hissi yaratmazlar ve obeziteye neden olurlar. Bütün bu sebeplerden dolayı kolalı içeceklerden uzak durulmalı ve meyve suyu içmek yerine meyve yenmelidir.

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