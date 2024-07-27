İhmal edilen ağız sağlığı tehlike saçıyor!

Ortodonti Uzmanı Doç. Dr. Erol Akın, sağlıklı dişlere sahip olmanın şifrelerini açıklıyor.

- DİŞ HASSASİYETİ: Soğuk-sıcak, şeker ya da ekşi yiyecekler dişlerde sızlamaya yol açıyor. Dişleri sert fırçalamak bu soruna zemin hazırlıyor.



- AĞIZ KOKUSU: Baharatlı besinlerden uzak durmak gerekiyor.



- KALSİYUM: Yetersizliğinde, ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Diş çürüklerine karşı doktor kontrolünü aksatmamak gerekiyor.



- DİŞ TAŞLARI: Düzensiz diş fırçalamayla ortaya çıkıyor. Diş eti sorunlarına yol açıyor.