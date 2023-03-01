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    İdrarda kanama ve kilo kaybı şikayeti olanlar dikkat!

    Böbrek kanseri, en çok erkekleri tehdit ediyor. İdrarda kanama ve kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. Obezitenin ve sigaranın tehlikeyi artırdığına dikkat çeken uzmanlar uyarıyor: Belirli aralıklarla kan ve idrar tahlili yaptırın!

    İdrarda kan böbrekte kanser

    Kanser, günümüzde bir salgın gibi yayılıyor! Yanlış beslenme alışkanlıklarından genetik faktörlere, hareketsizlikten fazla kiloya kadar pek çok durum, bu hastalığa yakalanma riskini artırıyor. Kanserin en sık görülen türü olan böbrek kanseri ise genellikle erkekleri tehdit ediyor. Üroonkoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Tinay, tanı ve tedaviyle ilgili önemli bilgiler veriyor.



    KEMİK AĞRISI VARSA
    Böbrek kanseri, çoğunlukla sinsi ilerliyor. Öyle ki hastalar, tesadüfen çekilen ultrasonografi, MR ve tomografi sonucunda kanser olduğunu öğrenebiliyor! Daha ileri evrelerde ise kilo kaybı, idrarda kan, kemik ağrısı görülüyor. Doç. Dr. Tinay, "Çoğunlukla başka rahatsızlık nedeniyle çekilen ultrasonografi, MR ve tomografi sonucunda tesadüfen saptanan kitleler, genellikle erken evrede ve küçük böbrek kitleleri olarak ortaya çıkıyor. Daha ileri evrede başvuran hastalarda ise ağırlıklı olarak idrarda kanama, kilo kaybı, yorgunluk ve kemik ağrıları gibi şikayetler görülür" bilgisini veriyor. Tanıda doktor tarafından hastanın genel sağlık durumu için fiziki inceleme yapıldığını, ardından kan ve idrar örnekleri alındığını belirtiyor. "Ayrıca böbrek ve çevre organların değerlendirilmesi için ultrasonografi ile IVP gibi radyolojik tetkikler de yapılabilir. Böbrek kanseri ön tanısı konduktan sonra hekim tarafından hastalığın yayılım derecesini anlamak için ek incelemelere de ihtiyaç duyulabilir" açıklamasını yapıyor.



    TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL
    Böbrek kanserinin tedavisi, hastalığın seyrine göre planlanıyor. Doğru planlama için hastalığın evresi önem taşıyor. Doç. Dr. İlker Tinay, şu bilgileri veriyor: Herhangi bir metastaz saptanmayan ve sadece böbrek kitlesi ile başvuran hastalarda kitlenin yerine ve boyutuna göre sadece kitlenin çıkarılması ya da böbreğin tamamen alınması kararı verilebilir. Metastaz saptanan hastaların ise, metastaz yoğunluğuna ve hastanın genel durumuna göre yine böbreğin ameliyatla alınması ve beraberinde metastazlara yönelik akıllı ilaç tedavisiyle tedavi planlaması uygun olur. Hedefe yönelik tedavi prensibiyle geliştirilen ilaçlar ve son olarak bağışıklık sistemini düzenleyen ilaçların kullanımı günlük uygulamalarda yer buluyor. Üstelik tüm bu gelişmeler hastalığın tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar getiriyor.



        NASIL KORUNMALI?
        Böbrek kanserinden korunmak için sigarayı bırakmak gerekiyor. Bunun yanı sıra obeziteden kaçınılması, dengeli beslenilmesi ve düzenli egzersiz yapılması tavsiye ediliyor. Hemodiyaliz hastaları olası bir böbrek kitlesi açısından belirli aralıklarla tıbbi görüntülemelerini yaptırması da önem taşıyor.

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        Haberler Sağlık İdrarda kanama ve kilo kaybı şikayeti olanlar dikkat!
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