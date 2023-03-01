İdrarda kanama ve kilo kaybı şikayeti olanlar dikkat!





KEMİK AĞRISI VARSA

Böbrek kanseri, çoğunlukla sinsi ilerliyor. Öyle ki hastalar, tesadüfen çekilen ultrasonografi, MR ve tomografi sonucunda kanser olduğunu öğrenebiliyor! Daha ileri evrelerde ise kilo kaybı, idrarda kan, kemik ağrısı görülüyor. Doç. Dr. Tinay, "Çoğunlukla başka rahatsızlık nedeniyle çekilen ultrasonografi, MR ve tomografi sonucunda tesadüfen saptanan kitleler, genellikle erken evrede ve küçük böbrek kitleleri olarak ortaya çıkıyor. Daha ileri evrede başvuran hastalarda ise ağırlıklı olarak idrarda kanama, kilo kaybı, yorgunluk ve kemik ağrıları gibi şikayetler görülür" bilgisini veriyor. Tanıda doktor tarafından hastanın genel sağlık durumu için fiziki inceleme yapıldığını, ardından kan ve idrar örnekleri alındığını belirtiyor. "Ayrıca böbrek ve çevre organların değerlendirilmesi için ultrasonografi ile IVP gibi radyolojik tetkikler de yapılabilir. Böbrek kanseri ön tanısı konduktan sonra hekim tarafından hastalığın yayılım derecesini anlamak için ek incelemelere de ihtiyaç duyulabilir" açıklamasını yapıyor.