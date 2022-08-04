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    İdrar yolu enfeksiyonu yaz aylarında daha sık görülüyor!

    İdrar yolu enfeksiyonu, yaz aylarında daha sık görülüyor. Neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini düşürüyor. İhmal edildiğinde ise böbreklere bile zarar veriyor! İşte sizler için derlediğimiz 4 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Enfeksiyonun tam zamanı

    Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve tatil sezonunun açılmasıyla yaz hastalıkları kapıyı çalıyor! Kadınlarda jinekolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Yücel Karaman, yazın en sık görülen kadın hastalıklarını ve kaçınmak için nasıl önlemler alınması gerektiğini açıklıyor:
    Vajinal enfeksiyonlar: Hormonal değişiklikler, sıcak nedeni ile genital bölgenin nemli ve havasız olması, adet kanaması veya sık cinsel ilişki, sık sık denize veya havuza girilmesi, ıslak mayo bikini ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk başlıca nedenler arasında yer alıyor. Şikayetleri azaltmak için havuz yerine denizin tercih edilmesi dar kıyafetlerden kaçınılması, İç çamaşırlarınızı 60 derecede yıkanıp ütülenmesi gerekiyor.
    İdrar yolu enfeksiyonları: 'Üretra' adı verilen idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanaldan bakterilerin bulaşması ile oluşuyor. Yanma hissi, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, idrarın bulanık ve kokulu olması gibi şikayetlere yol açıyor. Eğer ihmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Şikayetleri azaltmak için bol su içilmesi ve tuvalet sonrası temizliğin önden arkaya doğru yapılması gerekiyor.



    ROMANTİK DOMATES
    Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Kalpten diyabete, kanserden gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen domates, cinsel yaşama da renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Pişirildiğinde etkisi artarak isteği tetikliyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan faydaları şifa saçıyor.
    Kanserden korur.
    Prostatı engeller.
    Kalp krizi riskini azaltır.
    Şekeri dengeler.
    Bağırsağı çalıştırır.



    GÖZ TANSIYONU İHMALE GELMEZ
    Göz tansiyonu, tedavi edilmediğinde görme kayıplarına neden olabiliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkırış, erken dönemde yakalanan göz tansiyonunun ilaç ve cerrahi tedavi ile iyileştiğini belirtiyor. Ailesinde glokom öyküsü bulunanların, diyabet ve tansiyon rahatsızlığı olanların daha fazla risk taşıdığını söylüyor. 40'lı yaşlardan itibaren yılda bir kez göz muayenesi olmayı tavsiye ediyor.



        KEMİK ERİMESİNE MADEN SUYU
        Maden suyu, pek çok hastalıkla mücadele ediyor. Hayati organların çalışmasını düzenliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, faydalarını şöyle sıralıyor:
        Kemik sağlığını geliştiriyor.
        Kötü kolesterolü düşürüyor.
        Özellikle ağır yemeklerden sonra içilen maden suyu, pankreasın yükünü hafifletiyor. Sindirime yardımcı oluyor.
        Cilt sağlığını koruyor. Nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor.
        Böbrek taşı riskini düşürüyor.
        Yüksek kan basıncını düzenliyor.

        AĞIZ KOKUSUNA KEKİK
        Kekik, kalp krizini önler. Kolon ve meme kanseriyle savaşır. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirim sorunlarını bitirir. Adetleri düzenler ve adet sancısını keser. Gözleri korur. Ağız kokusunu bitirir.

        LİMON KALBİ KORUR
        Limon, bağışıklığı güçlendirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Beyin kanaması riskini azaltır. Böbrek taşlarını döker. Kanserle savaşır. Hamile kadınlara folik asit desteği sağlar. Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler.

        REFLÜYE ÇARE MUZ
        Muz, lifli yapısıyla kabızlığa iyi gelir. Böbrekleri güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Stres ve yorgunluğu alır. Saçları besler ve kırıkları azaltır. Enerji verir. Siyah noktaları ve akneleri temizler. Mideyi korur. Reflüyle savaşır.

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        Haberler Sağlık İdrar yolu enfeksiyonu yaz aylarında daha sık görülüyor!
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