İdrar yolu enfeksiyonu yaz aylarında daha sık görülüyor!

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve tatil sezonunun açılmasıyla yaz hastalıkları kapıyı çalıyor! Kadınlarda jinekolojik sorunlar ortaya çıkıyor. Prof. Dr. Yücel Karaman, yazın en sık görülen kadın hastalıklarını ve kaçınmak için nasıl önlemler alınması gerektiğini açıklıyor:
Vajinal enfeksiyonlar: Hormonal değişiklikler, sıcak nedeni ile genital bölgenin nemli ve havasız olması, adet kanaması veya sık cinsel ilişki, sık sık denize veya havuza girilmesi, ıslak mayo bikini ile kalınması, susuzluk, uykusuzluk başlıca nedenler arasında yer alıyor. Şikayetleri azaltmak için havuz yerine denizin tercih edilmesi dar kıyafetlerden kaçınılması, İç çamaşırlarınızı 60 derecede yıkanıp ütülenmesi gerekiyor.
İdrar yolu enfeksiyonları: 'Üretra' adı verilen idrarı mesaneden dışarı taşıyan kanaldan bakterilerin bulaşması ile oluşuyor. Yanma hissi, sık idrara çıkma isteği, karın alt bölgesinde ağrı ve rahatsızlık hissi, idrarın bulanık ve kokulu olması gibi şikayetlere yol açıyor. Eğer ihmal edilirse ciddi böbrek enfeksiyonlarına neden olabiliyor. Şikayetleri azaltmak için bol su içilmesi ve tuvalet sonrası temizliğin önden arkaya doğru yapılması gerekiyor.
ROMANTİK DOMATES
Kahvaltı sofralarının baş tacı domates, mutluluğun kapılarını aralıyor. A ve C vitaminlerinin yanı sıra folik asit zengini de olan domates, yüksek oranda antioksidan içeriyor. Kalpten diyabete, kanserden gribe kadar pek çok hastalığa iyi gelen domates, cinsel yaşama da renk katıyor. Hormonları çalıştıran domates, çiftlerde cinsel isteksizliği bitiriyor. Pişirildiğinde etkisi artarak isteği tetikliyor. Sperm sayısını artırıyor. Gebe kalmayı kolaylaştırıyor. Beyin sağlığını da destekleyen domatesin sağlığa olan faydaları şifa saçıyor.
Kanserden korur.
Prostatı engeller.
Kalp krizi riskini azaltır.
Şekeri dengeler.
Bağırsağı çalıştırır.
GÖZ TANSIYONU İHMALE GELMEZ
Göz tansiyonu, tedavi edilmediğinde görme kayıplarına neden olabiliyor. Prof. Dr. Abdullah Özkırış, erken dönemde yakalanan göz tansiyonunun ilaç ve cerrahi tedavi ile iyileştiğini belirtiyor. Ailesinde glokom öyküsü bulunanların, diyabet ve tansiyon rahatsızlığı olanların daha fazla risk taşıdığını söylüyor. 40'lı yaşlardan itibaren yılda bir kez göz muayenesi olmayı tavsiye ediyor.