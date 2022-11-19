İdrar renginde yaşanan değişiklikler, böbrek ve diğer organların sağlığı açısından önemli ipuçları veriyor. Tüketilen gıdalar, kullanılan ilaçlar ve bazı hastalıklar, idrarın renginde değişikliklere yol açıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muharrem Murat Yıldız, konu hakkında bilgilendiriyor. Hangi idrar renginin neyi işaret ettiğini açıklıyor.

Kırmızı renk: Kanserin erken dönem belirtisidir. Mesane, üretra, böbrek, prostat gibi hastalıklarda ilk görülen şikayettir. Aynı zamanda enfeksiyon ve böbrek taşı nedeniyle de görülebilir. Sigara içenler, tansiyon hastaları, travma, kaza yaralanma geçirenlerin zaman kaybetmeden üroloji uzmanına muayene olması gerekir.

Bal rengi: Çoğunlukla az su tüketimine bağlıdır. Bu nedenle bir hastalığa işareti değildir. Fazla su kaybı ve aşırı terleme sonucu olarak meydana gelebilir. Normalde en az 2,5 ile 3 litre sıvı alımı yapılması gerekir.

Beyaz renk: Çok su içmek, aşırı protein tüketimi, üriner enfeksiyonlarda görülür. Süt renginde idrar, hastalıklara işaret edebilir.



CANIM CİĞERİM PANCAR

Pancar, hem göze hem de sağlığa hitap ediyor. Vitamin ve minerallerle hastalıklara savaş açıyor. İçerisindeki betalain denilen maddeyle bağışıklığı güçlendiriyor. ABD'li Dr. Josh Axe, pancarın faydalarına değiniyor:

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Karaciğeri zehirden arındırır.

İltihabı önler ve azaltır.

Damarları genişletir. Tansiyonu düşürür.

Taşın dökülmesini sağlar.



DİYABET ÖMÜRDEN ÇALAR!

Diyabet, en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Uzm. Doç. Dr. Türkan Mete, "Diyabet, sık görülen, kontrol altında tutulmazsa erken yaşta ciddi sağlık sorunlarına ve ölüme yol açan, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur" uyarısında bulunuyor. Diyabetin ağız kuruluğu, susama hissi, çok su içme, çok ve sık idrar yapma, gece idrara çıkma, halsizlik, yorgunluk, sık acıkma gibi şikayetlerinin olduğunu belirtiyor.



YUMURTA MASUM

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, şifa dağıtıyor. Ancak toplumda yumurta tüketiminin kolesterolü yükselteceğine dair inanış bulunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın ise protein deposu yumurtanın düzenli tüketiminin kolesterolü dengelediğini ve kalp sağlığını koruduğunu söylüyor. "Her gün bir adet yumurta tüketmek, dengeli ve düzenli bir beslenme programı içerisinde oldukça faydalı" bilgisini veriyor.

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