İdrar enfeksiyonu tedavi edilmediğine böbreklere zarar veriyor





ÖMÜR TÖRPÜSÜ DEMİR EKSİKLİĞİ

Demir eksikliği, her 3 kadından birini tehdit ediyor. Yiyeceklerin demir içeriğinin az olması ve demirin bağırsaklardan emilmesinin çok güç olması sebebiyle bu hastalığa sık rastlanıyor. Yemeklerden sonra tüketilen çay ve kahve, demir emilimini azaltıyor. Bu nedenle yemeklerin üzerine çay ve kahve içmemek gerekiyor. Demirin eksikliği kadar, fazlalığı da zarar veriyor. Vücuttaki fazla demir, damar sertleşmesi, hücrelerde yağlanma ve erken yaşlanmaya yol açıyor.



GÖZÜMÜ SEVEYİM!

İlerleyen yaş, gözleri de tehdit ediyor. Özellikle katarakt, 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan ve C vitamininden zengin besinlerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. "Akdeniz tipi beslenmek sarı nokta hastalığında da korur" diyor.

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