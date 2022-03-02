İdrar enfeksiyonu tedavi edilmediğine böbreklere zarar veriyor

İdrar yolu enfeksiyonu, yani sistit toplumda en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Üroloji Uzmanı Dr. Aslı Şen, bu hastalığın kadınlara erkeklere oranla 10 kat fazla görüldüğünü söylüyor. Çoğu zaman önemsenmeyen sistitin, tedavi edilmediğinde böbrek hastalıklarına yol açtığına dikkat çekiyor. Şöyle devam ediyor: Bu hastalığa yakalanmamak için özellikle soğuk havalarda bel, bacak ve ayak bölgelerinin sıcak tutulması önemli. Ayrıca yeterli sıvı alınması ve aynı zamanda tuvalet hijyenine dikkat edilmesi de oldukça önemli konular arasında yer alıyor ve kişinin en ufak bir idrar yolu şikayeti, idrar yollarında ağrı ve sızı, idrar renginde değişiklik olduğu vakit hekime başvurması gerekiyor.
ÖMÜR TÖRPÜSÜ DEMİR EKSİKLİĞİ
Demir eksikliği, her 3 kadından birini tehdit ediyor. Yiyeceklerin demir içeriğinin az olması ve demirin bağırsaklardan emilmesinin çok güç olması sebebiyle bu hastalığa sık rastlanıyor. Yemeklerden sonra tüketilen çay ve kahve, demir emilimini azaltıyor. Bu nedenle yemeklerin üzerine çay ve kahve içmemek gerekiyor. Demirin eksikliği kadar, fazlalığı da zarar veriyor. Vücuttaki fazla demir, damar sertleşmesi, hücrelerde yağlanma ve erken yaşlanmaya yol açıyor.
GÖZÜMÜ SEVEYİM!
İlerleyen yaş, gözleri de tehdit ediyor. Özellikle katarakt, 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkabiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, antioksidan ve C vitamininden zengin besinlerin katarakt riskini azalttığını söylüyor. "Akdeniz tipi beslenmek sarı nokta hastalığında da korur" diyor.