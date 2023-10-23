PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Aktaş açıkladı: Hipertiroidi hastalığı nedir? Hangi hastalıklara yol açıyor? Belirtileri neler?

Tiroit bezinin fazla çalışmasına, hipertiroidi deniyor! Bu hastalık, ellerde titreme, aşırı sinir ve kalpte çarpıntıya yol açıyor. Düzenli kontrol ve doğru tedavi, hastalığın neden olduğu şikayetleri azaltıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Ekim 2023 Güncelleme 23 Ekim 2023, 07:02
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Aktaş açıkladı: Hipertiroidi hastalığı nedir? Hangi hastalıklara yol açıyor? Belirtileri neler?

Bir iç salgı bezi olan tiroit, T3 ve T4 adı verilen hormon üretilmesini sağlıyor. Kanda yeterli düzeyde bulunması gereken bu hormonlar, vücudun metabolizmasını düzenliyor. Boyunda, kelebek şeklinde olan tiroidin düzensiz çalışması ise pek çok hastalığı beraberinde getiriyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Aktaş, tiroit hastalıkları hakkında şu bilgileri veriyor... Hipertiroidi, tiroit bezinin çok çalışmasına bağlı olarak kanda tiroit hormonlarının fazlalığıyla ortaya çıkıyor. Hastalarda ellerde titreme, terleme, aşırı sinirlilik, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, deride incelme, bağırsak hareketlerinde artış ve istemeden kilo kaybı görülüyor.

Özellikle ileri yaşlarda kalpte ritim bozukluğuna sebep oluyor. Hipotiroidi ise tiroid bezinin yavaş çalışmasına bağlı olarak gelişiyor. Bu durumda, kanda tiroit hormonları az görülüyor.

Hipotiroidide halsizlik, yorgunluk, saçlarda dökülme, saçlarda ve tırnaklarda kuruluk, dilde büyüme, kabızlık gibi şikayetler ortaya çıkıyor. Rastlanan en büyük sorun ise genellikle kilo alma ve diyet yapılmasına rağmen kilo verememedir. Kadınlarda adet düzensizlikleri görülüyor. Ayrıca metabolizmadaki yavaşlamaya bağlı olarak kolesterol bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Tiroit bezinin hem yavaş çalışması hem de hızlı çalışması hipertansiyon başta olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor.

İYOT EKSİKLİĞİ VAR MI?
İyot eksikliği, tiroit bezinde büyümeye yol açıyor. Coğrafi olarak iyot eksikliği olan bölgelerde guatr hastalığına sık rastlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
İşgalci İsrail Mısır’ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze’ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
Batılı siyasiler ve medyadan soykırım dilini meşrulaştırma yarışı!
Emekliye 5 bin TL! İkramiye bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda... EYT’liler de yararlanacak mı? Ne zaman hesaplara yatacak?
SON DAKİKA