İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Aktaş açıkladı: Hipertiroidi hastalığı nedir? Hangi hastalıklara yol açıyor? Belirtileri neler?

Bir iç salgı bezi olan tiroit, T3 ve T4 adı verilen hormon üretilmesini sağlıyor. Kanda yeterli düzeyde bulunması gereken bu hormonlar, vücudun metabolizmasını düzenliyor. Boyunda, kelebek şeklinde olan tiroidin düzensiz çalışması ise pek çok hastalığı beraberinde getiriyor.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Aktaş, tiroit hastalıkları hakkında şu bilgileri veriyor... Hipertiroidi, tiroit bezinin çok çalışmasına bağlı olarak kanda tiroit hormonlarının fazlalığıyla ortaya çıkıyor. Hastalarda ellerde titreme, terleme, aşırı sinirlilik, çarpıntı, sıcağa tahammülsüzlük, deride incelme, bağırsak hareketlerinde artış ve istemeden kilo kaybı görülüyor.
Özellikle ileri yaşlarda kalpte ritim bozukluğuna sebep oluyor. Hipotiroidi ise tiroid bezinin yavaş çalışmasına bağlı olarak gelişiyor. Bu durumda, kanda tiroit hormonları az görülüyor.