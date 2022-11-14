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    Huzursuz bacak uykuları kaçıracak! Kansızlık, Parkinson, romatizma riskini artırıyor

    Huzursuz bacak sendromu, uyuşma ve karıncalanma gibi şikayetlere yol açıyor. Genellikle geceleri ortaya çıkıyor! Kadınların da korkulu rüyası oluyor. Uzmanlar uyarıyor: Kansızlık, Parkinson, romatizma riski artırır! İşte sizler için derlediğimiz 14 Kasım TAKVİM Gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Huzursuz bacak uykuları kaçıracak

    Huzursuz Bacak Sendromu, kişinin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmesiyle ortaya çıkıyor. Kronik bir hastalık olan bu hastalık, toplumun yüzde 10'unda görülüyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülen Huzursuz Bacak Sendromu, uyku kalitesini de düşürüyor. Peki, bu hastalıkla mücadelede ne yapmak gerekiyor? Uzm. Dr. Selda Özşahin, "Karşı konulamaz şekilde bacaklarınızı hareket ettirme ihtiyacı hissediyorsanız ve bu rahatsızlık verici his uyumanıza da izin vermiyorsa huzursuz bacak sendromunuz olabilir" uyarısında bulunuyor. Şunları söylüyor:



    KOLLARI DA ETKİLER
    İstirahat döneminde ortaya çıkan, bacaklarda uyuşma, yanma, iğneleme, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği, huzursuz bacak sendromunu işaret ediyor. Yakınmalar akşam saatlerinde ve bacaklarda ortaya çıkarken, hastalığın ilerleyen dönemlerinde gün içinde de uzun süreli oturma ve istirahat dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Nadiren kollara, ellere ve vücudun diğer bölgelerine yayılan hastalığın bulgularının sıklıkla akşam ve gece ortaya çıkması, hastalarda ciddi uyku bozukluklarına neden oluyor. Tanı konulabilmesi için birtakım kan testleri ve EMG tetkiki yapılıyor. Nedeni saptanamayan hastaların yarısında genetik geçiş gösteriyor.



    NELERE DİKKAT ETMELİ?
    Huzursuz bacak sendromu, tedavi edilebiliyor. İlaç tedavisine başlamadan önce bazı rahatlatıcı hareketler öneriliyor. Hastalığın şikayetlerini azaltmak için alkol, sigara, kafein maddelerden uzak durulması öneriliyor. Ayrıca kan tetkiklerinde saptanan vitamin ve özellikle ferritin düşüklüğünün tamamlanması tedavide etkili oluyor. Bütün bunların dışında doktorunuzun vereceği bu hastalıkta etkili kanıtlanmış tedaviler şikayetleri azaltıyor.



        AĞRI KESİCİLER BÖBREĞİ TÜKETİR
        Bilinçsiz ilaç tüketimi, sağlığı tehdit ediyor. Hayati organlara zarar veriyor. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kontrolsüz ağrı kesici kullanımının böbrek yetmezliğine yol açtığına dikkat çekiyor. "Ülkemizde ağrı kesici kullanımları böbrek hastalığının çok önemli nedeni. Ağrı kesicilerin pek çoğu böbreğe dokunuyor. Fazla kullanılması böbrek yapısını bozuyor. Bu hastalar yaşama tutunmak için nakil veya diyaliz tedavisi görmek zorunda kalır" bilgisini veriyor. Böbrek nefronlarının gelişiminin anne karnında tamamlandığını, doğumdan sonra böbreklerde yeni bir nefron üremediğini, anne ve çocuk açısından hayati tehlike olmadığı halde zamanından erken yapılan sezaryen doğumların, bebeklerin böbrek gelişimini etkilediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını sözlerine ekliyor.

        MUTLULUĞU 'BAĞIRSAK'!
        Sağlıksız bağırsak, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin eksikliğine yol açıyor. Huzursuzluk, stres, kaygı, sinirlilik gibi şikayetler görülüyor. Doç. Dr. Hakan Demirci sağlıklı ve mutlu bağırsakların, sağlıklı ve mutlu bir insan anlamına geldiğini belirtiyor. Güçlü bağırsaklara sahip olmak için probiyotik içeren şu besinlerin tüketilmesini öneriyor: Kefir, yoğurt, brokoli, marul, sarımsak, incir, elma, kayısı, ceviz, çiğ badem ve bezelye.

        KUŞKONMAZ ÇOK FAYDALI
        A, B ve C vitaminlerinden zengin kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir. Diyabetle mücadele eder.

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        Haberler Sağlık Huzursuz bacak uykuları kaçıracak! Kansızlık, Parkinson, romatizma riskini artırıyor
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