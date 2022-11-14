Huzursuz bacak uykuları kaçıracak! Kansızlık, Parkinson, romatizma riskini artırıyor





AĞRI KESİCİLER BÖBREĞİ TÜKETİR

Bilinçsiz ilaç tüketimi, sağlığı tehdit ediyor. Hayati organlara zarar veriyor. Prof. Dr. Sedat Üstündağ, kontrolsüz ağrı kesici kullanımının böbrek yetmezliğine yol açtığına dikkat çekiyor. "Ülkemizde ağrı kesici kullanımları böbrek hastalığının çok önemli nedeni. Ağrı kesicilerin pek çoğu böbreğe dokunuyor. Fazla kullanılması böbrek yapısını bozuyor. Bu hastalar yaşama tutunmak için nakil veya diyaliz tedavisi görmek zorunda kalır" bilgisini veriyor. Böbrek nefronlarının gelişiminin anne karnında tamamlandığını, doğumdan sonra böbreklerde yeni bir nefron üremediğini, anne ve çocuk açısından hayati tehlike olmadığı halde zamanından erken yapılan sezaryen doğumların, bebeklerin böbrek gelişimini etkilediğini ve böbrek yetmezliğine yol açtığını sözlerine ekliyor.



MUTLULUĞU 'BAĞIRSAK'!

Sağlıksız bağırsak, mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin eksikliğine yol açıyor. Huzursuzluk, stres, kaygı, sinirlilik gibi şikayetler görülüyor. Doç. Dr. Hakan Demirci sağlıklı ve mutlu bağırsakların, sağlıklı ve mutlu bir insan anlamına geldiğini belirtiyor. Güçlü bağırsaklara sahip olmak için probiyotik içeren şu besinlerin tüketilmesini öneriyor: Kefir, yoğurt, brokoli, marul, sarımsak, incir, elma, kayısı, ceviz, çiğ badem ve bezelye.



KUŞKONMAZ ÇOK FAYDALI

A, B ve C vitaminlerinden zengin kuşkonmaz, karaciğeri toksinlerden temizler. Sarılığı iyileştirir. Sindirim sistemine iyi gelir. Hazımsızlık ve şişkinliği bitirir. İdrar yollarını temizler. Kemikleri güçlendirir. Diyabetle mücadele eder.

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