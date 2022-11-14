Huzursuz bacak uykuları kaçıracak! Kansızlık, Parkinson, romatizma riskini artırıyor

Huzursuz Bacak Sendromu, kişinin rahatsız edici bir his nedeniyle bacaklarını hareket ettirmesiyle ortaya çıkıyor. Kronik bir hastalık olan bu hastalık, toplumun yüzde 10'unda görülüyor. Kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülen Huzursuz Bacak Sendromu, uyku kalitesini de düşürüyor. Peki, bu hastalıkla mücadelede ne yapmak gerekiyor? Uzm. Dr. Selda Özşahin, "Karşı konulamaz şekilde bacaklarınızı hareket ettirme ihtiyacı hissediyorsanız ve bu rahatsızlık verici his uyumanıza da izin vermiyorsa huzursuz bacak sendromunuz olabilir" uyarısında bulunuyor. Şunları söylüyor:
KOLLARI DA ETKİLER
İstirahat döneminde ortaya çıkan, bacaklarda uyuşma, yanma, iğneleme, karıncalanma, ağrı ve şiddetli hareket ettirme isteği, huzursuz bacak sendromunu işaret ediyor. Yakınmalar akşam saatlerinde ve bacaklarda ortaya çıkarken, hastalığın ilerleyen dönemlerinde gün içinde de uzun süreli oturma ve istirahat dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Nadiren kollara, ellere ve vücudun diğer bölgelerine yayılan hastalığın bulgularının sıklıkla akşam ve gece ortaya çıkması, hastalarda ciddi uyku bozukluklarına neden oluyor. Tanı konulabilmesi için birtakım kan testleri ve EMG tetkiki yapılıyor. Nedeni saptanamayan hastaların yarısında genetik geçiş gösteriyor.
NELERE DİKKAT ETMELİ?
Huzursuz bacak sendromu, tedavi edilebiliyor. İlaç tedavisine başlamadan önce bazı rahatlatıcı hareketler öneriliyor. Hastalığın şikayetlerini azaltmak için alkol, sigara, kafein maddelerden uzak durulması öneriliyor. Ayrıca kan tetkiklerinde saptanan vitamin ve özellikle ferritin düşüklüğünün tamamlanması tedavide etkili oluyor. Bütün bunların dışında doktorunuzun vereceği bu hastalıkta etkili kanıtlanmış tedaviler şikayetleri azaltıyor.