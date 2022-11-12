Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Bahane bulamıyorum





SORUN EŞİMDE

Sıkıntım büyük. Çünkü eşim şişman. İlişki istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. Hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Diyet de yapmıyor. Boşanacağım artık, bize bir öneride bulunun!

Ben şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların uyku apnesi sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şekeri düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç Hastalıkları Uzmanı'nı seç. Git. Muayene ol. Kulak Burun Boğaz ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı ile gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir. Bu işleri halledin. Bu günkü haline göre düzelir.