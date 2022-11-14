Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Mahcup olmayım





SORUN DEPRESYON

7-8 aydır depresyondayım. İlaç kullanıyorum. Şimdi de cinsel hayatım bozuldu. Başka hap mı alsam yoksa hapı mı bıraksam?

Depresyon hapını doktor mu başladı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Ama zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. İlacı kesin. Sıkıntının sebebini de çözümünü de kendinde ara. Hayatta hiçbir şey altın tepside önümüze gelmez.

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