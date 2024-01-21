HPV aşısı hayat kurtarır! İşte rahim ağzı kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar...

YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri genç yaşta görülmez. DOĞRUSU: Rahim ağzı kanseri 35-45 yaş grubundaki kadınlarda görülür. Ancak 35 yaşından genç kadınlarda da oluşabilir. YANLIŞ: Rahim ağzı kanseri sinsice ilerler. DOĞRUSU : Tarama programı önem taşır. Kanserin evresine göre anormal vajinal kanama ve cinsel ilişki sonrası kanama olabilir. İlerleyen dönemlerde; kasık ve karın ağrısı ile böbreklere ağrı görülebilir. YANLIŞ: Şikayetim yoksa smear testi yaptırmamalıyım. DOĞRUSU: Rahim ağzının kanser öncüsü lezyonları şikayete yol açmaz. Belirtiler ancak kanser geliştiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle smear testi ne 21 yaşında, HPV bazlı testlere ise 25-30 yaş itibarı ile başlamak gerekir. YANLIŞ: Aşı olduktan sonra smear testine gerek yok. DOĞRUSU: HPV aşıları rahim ağzı kanserini yüzde 100 önleyemez. Dolayısıyla aşı sonrasında da rutin taramaların yapılması gerekir. YANLIŞ: Smear testinde anormal hücre varlığı rahim ağzı kanseri demektir. DOĞRUSU: Smear testi sonucunun anormal gelmesi durumunda hastaların mutlaka yakından değerlendirilmesi gerekir. Anormal hücre varlığı kanser öncüsü lezyon ihtimalinin arttığına işaret edebilir.

ZEKİ AMA TEMBEL!

Çoğu insan çocukluk döneminde şu cümleyi mutlaka duymuştur: Zeki ama tembel. Özellikle okul çağı döneminde akademik başarısı düşük olan çocuklar için kurulan bu cümle yetişkinliği nasıl etkiliyor? Psikolog Dr. Fatma Kayım, çocukluk döneminde bu tarz cümlelerin kullanılmasının yetişkinlik dönemini dahi etkileyebileceğinin altını çiziyor. "Her ne kadar yaşanılan sorunların kökleri çocukluk dönemine dayansa da "tembellik" olarak tanımlanan eylemsizlik hali kişinin kendisini ve hayatını düzenleme konusunda yaşadığı güçlükle nasıl baş edeceğini bilememesinden kaynaklanıyor. Bu noktada bir uzmandan destek almak ve eyleme geçmesine engel olan iç seslerini tanımak kişi için işlevsel bir yol olacaktır." diyor.



ÇOK GÜZELSİN KETEN TOHUMU

Yıllara meydan okuyan ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, kozmetikten değil doğru beslenmekten geçiyor. Cilt sağlığını koruyan o besinler şöyle sıralanıyor:

KETEN TOHUMU: Omega-3 yağ asitlerinden zengindir. İnce çizgilerin oluşmasını önler. Cildi nemlendirir.

KOENZİM Q10: Hücrelerde enerji üretiminden sorumludur. Ancak yaşlandıkça azalır.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Vücutta kollajen üretimini teşvik eder. Cildin elastikiyetini artırır.

KURU YEMİŞ: Badem, ceviz ve yer fıstığı cildi nemlendirir. Yaşlılığı önler.



21'DEN SONRA YEMEK YEMEYİN

Bilim insanları, çoğu kadınlardan oluşan 103 bin yetişkinin yemek alışkanlıklarıyla ilgili 7 yılda toplanan verileri inceledi. Akşam yemeği saatlerinde, belirtilen vakitlerin üzerine geçen her saatte kalp ve beyin damar hastalığı riskini yüzde 6 artırdığı gözlemlendi. 21.00'den sonra yiyenlerin beyin damar hastalığına yakalanma olasılığının, 20.00'den önce yiyenlere kıyasla yüzde 28 daha fazla olduğu bildirildi.



PROSTATA CEVİZ

Prostat kanserinden koruyan ceviz, bağışıklığı güçlendirir. Beyin gelişimini destekler. Kabızlığı tedavi eder. Toksinlerin temizlenmesini sağlar.



SUMAKTA SAĞLIK VAR

Yemeklere lezzet katan sumak, tansiyonu ve kan şekerini dengeler. Antioksidan etkisiyle vücudu temizler. Mide ve bağırsak sağlığını korur.



LAHANAYA SES VER

Güçlü bir antioksidan olan lahana, vücuttaki iltihapları önler. Kalp hastalıkları ve karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Ses kısıklığına iyi gelir.