Hızlı yürü sağlığı koru

Avustralyalı bilim adamları, yürümenin sağlığa olan etkisini gözler önüne serdi. Sidney Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre yürüyüşte adımları saymanın etkili olmadığını söyledi. Sağlık için hızlı yürünmesini önerdi.

Uzmanlar, günde 10 bin adım atmanın demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olurken, bu adımların hızlı atılmasının çok daha fazla fayda sağladığına dikkat çekti. Dr. Matthew Ahmadi, "İnsanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir" dedi.