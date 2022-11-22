Hırıltılı nefes KOAH demek! Doğru tedavi ile şikayetler azalıyor

KOAH, yani Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, günümüzün en sık görülen göğüs hastalıkları arasında yer alıyor. Nefes yollarında mikrobik olmayan iltihaplanmaya bağlı olarak ilerleyici seyrediyor. Tüm dünyada, üçüncü ölüm nedeni haline gelen KOAH'ta sigara, en büyük risk olarak gösteriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erkan Ceylan, sinsi ilerleyen bu hastalığın ülkemizde 40 yaş üstü kişilerde daha çok görüldüğünü belirtiyor. Öyle ki KOAH, nefes darlığı, hırıltı, göğüste sıkışma, öksürük-balgam, sık solunum yolu enfeksiyonları, halsizlik, ileri dönemde kilo kaybı gibi şikayetlere yol açıyor. Prof. Dr. Ceylan, KOAH'ın kanser ve diğer hastalıklarla ilişkisi hakkında "KOAH hastalarında 10 yıl içerisinde akciğer kanseri gelişme riski 5 kat daha yüksektir. Ayrıca KOAH kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı ve zatürreye zemin hazırlar" uyarısında bulunuyor. KOAH'ın kontrol altına alınabileceğini de belirterek "Ortam havasının temiz tutulması, sigaranın bırakılması, fiziksel aktivite, grip ve zatürre aşıların düzenli yapılması önemlidir" diyor.
GRİBE KARŞI ADAÇAYI
Eylül ayının son günlerinin gelmesiyle hava sıcaklığı düşüyor. Bu durum, grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini artırıyor. Uzmanlar, bu hastalıklardan korunmada, doğal bitkilerin önemine değiniyor. Özellikle aktarlarda satılan ıhlamur, adaçayı, papatya, zencefil ve karabiber gibi bitkiler vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Soğuk algınlığı ve griple mücadeleye destek oluyor.
BAŞ AĞRISINA ACI REÇETE
Hemen herkesin günlük hayatta yakındığı baş ağrısı, hayatı kabusa çeviriyor. Ağrının kesilmesinde şu besinler etkili oluyor:
YEŞİL SEBZELER: Magnezyum içeriği sayesinde migren ağrısını azaltır. Sakinleştirir, FINDIK: Kan damarlarını gezveşeterek baş ağrısını hafifletir.
MEYVELER: Sinirleri korur. Baş ağrısını azaltır.
TAM TAHILLAR: Kinoa, arpa, karabuğday, bulgur, yulaf gibi tahıllar, demir eksikliğine bağlı baş ağrısını dindirir.
ACI BİBER: Beynin trigeminal sinirini uyuşturur. Migren ağrısını hafifletir.
ZENCEFİL: Baş ağrısı çekenleri sakinleştirir. Migrenle savaşır.
FAZLA ŞEKER TİROİDİ ÇEKER
Tiroit vücudun bilgisayarı olarak çalışıyor. Bu hormonun yetersiz salınımı, vücudu olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, önerileri sıralıyor:
Unlu-şekerli gıdalardan uzak durun.
Çok tatlı meyveleri öğünlerle birlikte bile olsa yemeyin.
Kola gibi asitli içecekler, hazır meyve suları, meyveli soda, içerisinde tatlandırıcı bulunan içecekler tüketmeyin.
Sindirimi hızlandırmak için süt, ayran, yoğurt tüketin.
B12 vitamininizi takip edin eksik görülürse takviye alın.
Hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenin.
B1 vitamini tiroit hormonunu azalttığı için kepek, mısır, çavdar gibi yiyeceklerden uzak durun.
KEMİKLERE KAJU
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.
SOĞAN ÖDEM ATAR
Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önler. Ödem atmaya yardımcı olur.
KOLESTEROLE AVOKADO
Sağlıklı yağlar ve vitamin içeren avokado, kolesterol seviyesini destekler. Damar tıkanıklığını engeller. Kötü nefesi önler. Böbreklere iyi gelir.
AKLIN YOLU PIRASA
Pırasa, kan damarlarını temizler. Kalp krizini önler. Kolesterolü düşürür. İçerdiği K vitamini sayesinde kemikleri güçlendirir. Enfeksiyonla savaşır.