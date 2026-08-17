Bakan Memişoğlu'ndan ücretsiz kanser taraması çağrısı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, "Bir SMS bir hayat kurtarabilir mi?" sorusuyla başladığı paylaşımında, geçen yıl hayata geçirilen hatırlatma mesajı projesinin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak ve toplumda erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında önemli veriler paylaştı.

99 MİLYON HATIRLATMA SMS'İ ULAŞTIRILDI

Uygun yaş grubundaki vatandaşlara yönelik sürdürülen proje kapsamında 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini belirten Bakan Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana yürütülen kanser tarama programlarının verilerini şu şekilde sıraladı: