Bakan Memişoğlu'ndan ücretsiz kanser taraması çağrısı
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak amacıyla başlatılan SMS uygulaması kapsamında vatandaşlara 99 milyon hatırlatma mesajı ulaştırıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak ve toplumda erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında önemli veriler paylaştı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, "Bir SMS bir hayat kurtarabilir mi?" sorusuyla başladığı paylaşımında, geçen yıl hayata geçirilen hatırlatma mesajı projesinin sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.
99 MİLYON HATIRLATMA SMS'İ ULAŞTIRILDI
Uygun yaş grubundaki vatandaşlara yönelik sürdürülen proje kapsamında 99 milyon hatırlatma mesajı gönderildiğini belirten Bakan Memişoğlu, Temmuz 2024'ten bu yana yürütülen kanser tarama programlarının verilerini şu şekilde sıraladı:
- 16.088.375 vatandaşımıza ücretsiz kanser taraması yapıldı.
- 658.000 vatandaşımızda şüpheli bulgu tespit edildi.
- 35.600 vatandaşımızda ise kanser erken dönemde tespit edilerek derhal tedavi süreçleri başlatıldı.
"KANSERDE ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"
Kanserle mücadelede erken teşhisin kritik rolüne vurgu yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Kanserde erken tanı hayat kurtarır. Sağlığınız için sizleri de ücretsiz kanser taramalarımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.