Hipertansiyon çok sinsi! Sağlığı, özellikle de kalbi tehdit ediyor





PANKREAS KANSERİ TARİH OLACAK

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nin araştırması pankreas kanseriyle mücadelede devrim yarattı. ISL2 geninin pankreas kanseri tümörünü önlediğini kanıtladı. Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Mazhar Adli, "Dünyada ilk kez bu veriye ulaştık. ISL2 adındaki genin pankreas tümörlerini önlediğini ve ortadan kaldırdığını gördük. Araştırmaya göre ISL2 geni yok edilen hücrelerin diğerlerine göre daha hızlı büyüdüğünü gördük" ifadesini kullandı.



CEVİZLE FORM TUTUN

Omega-3 içeren ceviz, hafızayı güçlendirir. Kan şekerini dengeler. Kanserle savaşan ceviz, üreme sağlığını destekler. Tok tutar ve zayıflamaya yardımcı olur.



ELMA SUYU SAĞLIK DOLU

Güçlü antioksidan etkisiyle elma suyu, astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Kataraktı da önler.



KOLESTEROLE BULGUR

Folik asit zengini bulgur, kolesterolü dengeler. Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı engeller. Kalp ve damar sağlığını korur.



HAFIZAYI ADIM ADIM GÜÇLENDİRİN

İlerleyen yaş, nörolojik hastalıkları beraberinde getiriyor. Günümüzde pek çok kişi, unutkanlıktan yakınıyor! Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, güçlü hafızanın sırrını açıklıyor. Buna göre hafızayı güçlendirmenin ilk yolu, düzenli egzersiz yapmaktan geçiyor. Yapılan araştırmalara göre egzersiz yani bacak ve vücut hareketleri beyin kan akımını artırıyor. Hafıza ve belleği koruyan kök hücreleri harekete geçiriyor. Prof. Dr. Tarlacı, kitap okumanın da beyin hücrelerini güçlendirdiğini sözlerine ekliyor.

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