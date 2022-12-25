Herkesin korkulu rüyası gripten korunmanın yolları

Havaların serinlemesiyle birlikte virüsler ortaya çıkıyor. Herkesin korkulu rüyası grip, bu yıl da yataklara düşürüyor. Dyt. Tuğba Küçük, vücut direncini yüksek tutmak ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmak için beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Gripsavar besinleri sıralıyor:

Beyaz ve yeşil çay, güçlü antioksidan özelliğe sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir.

Balık, Omega-3 kaynağıdır. Haftada 2-3 kez tüketilmelidir.

Fındık, ceviz ve badem, vücudun direncini artırır. Antioksidan deposudur.

Zencefil, bağışıklığı güçlendiren baharatlardan biridir.

Nar da gripten korunmada mucize besindir. Kabuğuna yakın beyaz kısımlarıyla tüketilmelidir.

Kivi, tam bir vitamin ve mineral deposudur. Nefes darlığı, astım ve öksürüğe karşı fayda sağlar.

Adaçayı, soğuk algınlığına iyi gelir. Enfeksiyona karşı faydalıdır.