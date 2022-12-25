Herkesin korkulu rüyası gripten korunmanın yolları

Havaların serinlemesiyle birlikte virüsler ortaya çıkıyor. Herkesin korkulu rüyası grip, bu yıl da yataklara düşürüyor. Dyt. Tuğba Küçük, vücut direncini yüksek tutmak ve gribe karşı savunma kalkanı oluşturmak için beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Gripsavar besinleri sıralıyor:
Beyaz ve yeşil çay, güçlü antioksidan özelliğe sahiptir. Bağışıklığı güçlendirir.
Balık, Omega-3 kaynağıdır. Haftada 2-3 kez tüketilmelidir.
Fındık, ceviz ve badem, vücudun direncini artırır. Antioksidan deposudur.
Zencefil, bağışıklığı güçlendiren baharatlardan biridir.
Nar da gripten korunmada mucize besindir. Kabuğuna yakın beyaz kısımlarıyla tüketilmelidir.
Kivi, tam bir vitamin ve mineral deposudur. Nefes darlığı, astım ve öksürüğe karşı fayda sağlar.
Adaçayı, soğuk algınlığına iyi gelir. Enfeksiyona karşı faydalıdır.
ALZHEİMER TESHİSİNDE TARİHİ ADIM
İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan Alzheimer, günümüzde en sık görülen hastalıklar arasında yer aldı. Kesin tedavisi olmayan bu hastalığın tedavisinde erken teşhisin şikayetlerin ilerlemesini engellediği kanıtlandı. Japonya'da yapılan araştırma ise herkesi heyecanlandırdı. Öyle ki Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW), Alzheimer hastalığının belirtilerini saptayabilen kan testine onay verdiğini açıkladı.
BİR DAMLA KAN YETECEK
Test sayesinde Alzheimer hastalarının beyinlerindeki "amyloid beta" proteini ölçülebilecek. Test kiti, hastadan alınan az miktarda kan içerisinde "amyloid beta" protein miktarını ölçerek, erken tanı ve tedavi imkanı sunacak.
ROMATİZMAYA DEREOTU
Bolca vitamin ve mineral barındıran dereotu, sindirim sistemini korur. Mide hastalıklarını önler. Uykusuzluğa iyi gelir ve vücuda enerji verir. Kemik sağlığını korur. Diyabete iyi gelir. Romatizma ağrılarını da dindirir.
DİŞ ÇÜRÜĞÜNE ALOE VERA
Yüzyıllardır tedavilerde kullanılan aloe vera bitkisi, yanıkların iyileşmesini hızlandırır. Dişleri güçlendirir ve çürük oluşumunu önler. Ağız yaralarını tedavi eder. Kabızlığı bitirir. Bağırsaklardaki faydalı bakterileri artırır. Cilde iyi gelir.
ÖKSÜRÜĞE ÇÖREK OTU
Çörek otu yağı, saç diplerine sürüldüğünde kepek oluşumunu önler. Mide bulantısı ve ağrısını keser. Bronşit ve öksürüğe iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir. Kalp ve damar sağlığını korur. Beyin hücrelerini güçlendirerek Alzheimer'la savaşır.