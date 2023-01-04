Herkesi tehdit eden diyabet tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor





MUCİZE BEKLEMEYİN

Diyabet hastaları zaman zaman insülin yerine alternatif bitki veya yiyeceklere yöneliyor. Ancak bu durum, çoğu zaman tedaviyi olumsuz etkiliyor. Dr. Çam, uyarıyor. "Bazı bitki ve yiyeceklerin kan şekerinizi düşüreceği fikri doğru değildir. Asla inanmayın ve uygulamayın" bilgisini veriyor. Özellikle ailesinde diyabet öyküsü olan, hareketsiz yaşayan, sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler diyabet hastalığı açısından risk grubu oluşturuyor. Diyabet, sık idrara çıkma, çok su içme, ağız kuruluğu, halsizlik ve kilo kaybı şikayetlerine yol açıyor. Ayrıca hastalarda tekrarlayan mantar enfeksiyonları, inatçı enfeksiyona yol açıyor.