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    Herkesi tehdit eden diyabet tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor

    Diyabet, yani şeker hastalığı herkesi tehdit ediyor. Tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor. Korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, “Ailenizde bu hastalık varsa kontrolleri aksatmayın” diyor.

    Şeker ömürden yer

    Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, günümüzün en sık görülen kronik hastalıklarının başında geliyor. Türkiye, dünyada en fazla diyabetlinin yaladığı ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yol açtığı şikayetlerle yaşam kalitesini düşüren diyabetin ölümcül sonuçları da bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Caner Çam, diyabetin belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.



    İKİ GRUBA AYRILIR
    Diyabet, vücutta pankreas beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun üretilememesi veya vücudun ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretilememesi ya da üretilen insülin hormonunun yeterince etki gösterememesine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Aldığımız besinlerin enerjiye dönüşmesi için herkesin insüline bağımlı olduğunu, diyabet hastaları için ise insülinin hayat kurtaran bir ilaç olduğunu unutmamak gerekiyor.



    DOĞRU BESLENMELİ
    Diyabette olmazsa olmaz tedavi protokolünü beslenme ve egzersiz programı oluşturuyor. Tam taneli tahıllar, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, meyve ve sebzelerin tüketimi öneriliyor. Gizli şeker hastalığı olan bireylerde Akdeniz tipi beslenme modeli, düşük kalorili, düşük yağlı yeme planı faydalı oluyor. Anne sütüyle beslenen çocuklarda Tip-1 diyabet sıklığının düşük olduğu biliniyor.



        MUCİZE BEKLEMEYİN
        Diyabet hastaları zaman zaman insülin yerine alternatif bitki veya yiyeceklere yöneliyor. Ancak bu durum, çoğu zaman tedaviyi olumsuz etkiliyor. Dr. Çam, uyarıyor. "Bazı bitki ve yiyeceklerin kan şekerinizi düşüreceği fikri doğru değildir. Asla inanmayın ve uygulamayın" bilgisini veriyor. Özellikle ailesinde diyabet öyküsü olan, hareketsiz yaşayan, sağlıksız beslenen ve vücut ağırlığı fazla olan kişiler diyabet hastalığı açısından risk grubu oluşturuyor. Diyabet, sık idrara çıkma, çok su içme, ağız kuruluğu, halsizlik ve kilo kaybı şikayetlerine yol açıyor. Ayrıca hastalarda tekrarlayan mantar enfeksiyonları, inatçı enfeksiyona yol açıyor.



        ORGANLARI TÜKETİR
        Kronik bir hastalık olan diyabetin tedavisi ömür boyu sürüyor. Kontrol altında tutulmadığında vücuttaki tüm organlara zarar veriyor. Bunun için diyabeti önleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Dr. Çam "Kişilerin ideal kilosunu koruması, egzersiz yapılması gerekir. Bu şekilde diyabet gelişme riski azaltılabilir" diyor.

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        Haberler Sağlık Herkesi tehdit eden diyabet tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor
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