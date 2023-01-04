Herkesi tehdit eden diyabet tedavi edilmediğinde ölümcül sonuçlara yol açıyor

Toplumda şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, günümüzün en sık görülen kronik hastalıklarının başında geliyor. Türkiye, dünyada en fazla diyabetlinin yaladığı ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Yol açtığı şikayetlerle yaşam kalitesini düşüren diyabetin ölümcül sonuçları da bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Caner Çam, diyabetin belirtileri ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgilendiriyor.
İKİ GRUBA AYRILIR
Diyabet, vücutta pankreas beta hücrelerinden salgılanan insülin hormonunun üretilememesi veya vücudun ihtiyacını karşılayacak düzeyde üretilememesi ya da üretilen insülin hormonunun yeterince etki gösterememesine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Aldığımız besinlerin enerjiye dönüşmesi için herkesin insüline bağımlı olduğunu, diyabet hastaları için ise insülinin hayat kurtaran bir ilaç olduğunu unutmamak gerekiyor.
DOĞRU BESLENMELİ
Diyabette olmazsa olmaz tedavi protokolünü beslenme ve egzersiz programı oluşturuyor. Tam taneli tahıllar, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, meyve ve sebzelerin tüketimi öneriliyor. Gizli şeker hastalığı olan bireylerde Akdeniz tipi beslenme modeli, düşük kalorili, düşük yağlı yeme planı faydalı oluyor. Anne sütüyle beslenen çocuklarda Tip-1 diyabet sıklığının düşük olduğu biliniyor.