Yemek yediği anda karnı şişenler dikkat! Gazı, ödemi şıp diye kesiyor! Göbeğiniz yok aslında siz....

Sindirim rahatsızlıkları günümüzde pek çok kişinin ortak problemi haline gelmiştir. Ancak, uzmanlara göre bu sorunların temelinde yattığı düşünülen gaz, kronik rahatsızlıklar ve şişkinlik gibi problemler, doğru pişirme ve tüketim alışkanlıklarıyla azaltılabilir. En ufak bir şey yediğinizde karnıızın şişmesinden rahatsız oluyorsanız sorununuz bu olabilir. İşte detaylar...
Sindirim sorunlarına neden olan gıdaları doğru şekilde pişirmek ve tüketmek önemlidir. Uzmanlar, gazın kronik rahatsızlıklar ve şişkinlik gibi problemlerin temelinde olduğunu belirtiyor. Mide şişkinliği, sindirim sistemiyle ilgili pek çok kişinin karşılaştığı bir sorundur. Ancak, yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, basit bir yöntemin mide şişkinliğini hafifletmekte etkili olabileceğini gösteriyor.
GÖBEK ŞİŞKİNLİĞİ YAPAN BESİNLER
🥛 Badem Sütü İçeren Ürünler ve Mide Problemleri: Karragenan içeren badem sütü ürünleri mide sorunlarına yol açabilir. Ev yapımı badem sütü tercih edilmelidir.
🧅 Soğan ve Sindirim Sorunları: Soğanın sindirimi zor olabilir. İyi pişmiş olarak tüketmek hazımsızlığı önleyebilir.
🥜 Atıştırmalıklar ve Soya Fasülyesi: Şişkinlik yapabilen atıştırmalıklar soya fasülyesi içerebilir. Alışveriş yaparken dikkat edilmelidir.
🌱 Mercimek ve Sindirim Problemleri: Yüksek lif içeren mercimek sindirimi zorlaştırabilir. Önceden limon suyu ve sirkeli suda bekletmek faydalı olabilir.
🍬 Sakız ve Sindirim Sorunları: Sakızlar içinde sorbitol bulunabilir, sindirim sorunlarına neden olabilir. İçeriği kontrol edilmelidir.
🍇 Kurutulmuş Meyveler ve Fraktoz: Yüksek fraktoz içeren kurutulmuş meyveler sindirimi zorlaştırabilir.
🍔 Zor Sindirilen Yağ Çeşitleri: Trans yağ, doymuş yağ ve omega-6 yağları sindirimi zorlayabilir, kilo problemlerine neden olabilir.
🍎 Fruktoz İçeren Besinler ve Şişkinlik: Fruktoz bağırsaklarda sindirilmez, şişkinliğe yol açabilir.