Bu belirti sizde varsa hemen doktora gidin! Önümüzdeki kış boyunca asla yapmayın... Herkes grip sanıyor! Kalbi yiyip bitiriyor!

KOKSAKİ VİRÜSÜNÜN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR

Geniş bir düzeyde incelenen koksaki virüsünün neden olduğu belirtiler, kimi zaman hafif bir şekilde, kimi zaman da oldukça şiddetli bir şekilde görülmektedir.

El - ayak - ağız hastalığı: Genelde yaz aylarında ortaya çıkan bu hastalık, küçük salgınlar yaratmaktadır ve bulaşıcıdır. Hafif, orta şiddette ateş ardından ağız içi, yumuşak ve sert damakta ağrılı kızarık yaralar, el ayası ve tabanlarda kızarık döküntüler ile seyreder.