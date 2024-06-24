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'Her yerim ağrıyor' diyorsanız dikkat! Fibromiyalji sırtınızdan vurur

Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, hayatı kabusa çeviriyor. Tanı konulması oldukça zor olan bu hastalık, daha çok kadınları tehdit ediyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
’Her yerim ağrıyor’ diyorsanız dikkat! Fibromiyalji sırtınızdan vurur

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Yumuşak doku romatizması yani fibromiyalji, hayatı kabusa çeviriyor. Tanı konulması oldukça zor olan bu hastalık, daha çok kadınları tehdit ediyor. Prof. Dr. Kader Keskinbora, fibromiyaljinin boyun, sırt, boyun, omuz ve kalçalarda tutulmalar ile kas ağrılarına neden olduğunu söylüyor.

Şu bilgileri veriyor: Tedavide öncelikle serotonin ve adrenalin maddelerini yerine koyan antidepresanların kullanımı önem taşır. Ayrıca boyun, omuz ve sırttaki ağrılı tetik noktalara radyofrekans tedavisi uygulaması gerekir. Uygulama bir kez yapılıyor ve ortalama 6 ay ila 2 yıl süresi boyunca hastaların boyun ve sırt ağrıları azalır.

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