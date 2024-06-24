Can düşmanı hamburger

Modern hayat beslenme şeklimizi de değiştiriyor. Günümüzde özellikle gençlerin en çok tercih ettiği besinlerin başında fast food geliyor. İştah kabartan hamburger menüler, sağlığı tehdit ediyor. Diyetisyen Helen Bond, bin 200 kalorilik bir hamburger menüsü yedikten sonra vücudun verdiği tepkileri sıralıyor:



- 15 DAKİKA: Kan şekeri en yüksek seviyeye çıkar. Bu artış, obezite ve enfeksiyon riskini artırır.

- 20 DAKİKA: Yemekten 20 dakika sonra mide ekşimesi, asit reflüsü görülür.

- 30 DAKİKA: Tuz, bu öğündeki en büyük sorundur. Hastalarda tansiyon problemi ortaya çıkar. Ayrıca tuzun su tutmasına yol açması nedeniyle ödem görülür. Böbrekler de normalden daha fazla çalışır.

- 50 DAKİKA: Hamburger yedikten bir saat sonra kişi kendini yorgun ve halsiz hissetmeye başlar. Bunun sebebi, kan şekerinin hızla düşmesidir.

- 1 SAAT: Açlık en üst seviyeye çıkar. Ayrıca kişilerde susuzluk, şişkinlik ve mide yanması görülür.

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