Her 10 kadından birini tehdit eden Polikistik Over Sendromu tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor





HORMON TEDAVİSİ UYGULANIR

Bu hastalığın kesin tedavisi bulunmuyor. Ancak birkaç öneriyle yol açtığı sorunlar kontrol altına alınabiliyor. Öncelikle hastalara fazla kilolarından kurtulmaları ve düzenli egzersiz yapmaları öneriliyor. Dr. Cihan Kaya, "Düzensiz adetleri olan hastada uygun hormonal tedaviler ile adet düzensizliği ve rahim kalınlaşmasının önüne geçilebilir. Ayrıca kilo verilmesi sayesinde diyabet, obezite ile kalp hastalıkları gibi sorunlar engeller" diyor.