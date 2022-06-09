Her 10 kadından birini tehdit eden Polikistik Over Sendromu tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor

Toplumda yumurta tembelliği olarak bilinen Polikistik Over Sendromu, üreme çağındaki kadınları tehdit ediyor. Ülkemizde her 10 kadından birini tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya, her kadına yılda bir kez jinekolojik muayene olmayı öneriyor.
SİVİLCE BİLE YAPAR
Polikistik Over Sendromu'nda belirtileri her hastadan farklı seyrediyor. Ancak çoğu kadın, adet düzensizliğinden yakınıyor. Kesin nedeni henüz bilinmese de, yumurtlama fonksiyonunun düzenli çalışmamasında insülin direnci ya da artan erkeklik hormonu (testosteron) seviyeleri suçlanıyor. Kilo artışı, tüylenme, infertilite, saç dökülmesi, depresyon, sivilce gibi sorunlar da Polikistik Over Sendromu'nun diğer belirtilerini oluşturuyor.
KARACİĞERİ YAĞLANDIRIR
Polikistik Over Sendromu, yumurta kalitesini olumsuz etkiliyor. Bunun yanı sıra başka kronik hastalıklara da yol açıyor. Öyle ki tedavi edilmediğinde insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite, kalp hastalığı, kolesterol artışı, karaciğer yağlanması, uyku apnesi riskini artırıyor.