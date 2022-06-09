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    Her 10 kadından birini tehdit eden Polikistik Over Sendromu tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor

    Polikistik Over Sendromu, her 10 kadından birini tehdit ediyor! Tedavi edilmediğinde ise kısırlığa yol açıyor. Uzmanlar, görülmeyen tehlikeye dikkat çekiyor. Herkesi uyarıyor: Bu hastalık, zamanla diyabet ve obeziteye yol açar. İhmal etmeyin!

    Diyabetin suç ortağı yumurta kisti

    Toplumda yumurta tembelliği olarak bilinen Polikistik Over Sendromu, üreme çağındaki kadınları tehdit ediyor. Ülkemizde her 10 kadından birini tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya, her kadına yılda bir kez jinekolojik muayene olmayı öneriyor.



    SİVİLCE BİLE YAPAR
    Polikistik Over Sendromu'nda belirtileri her hastadan farklı seyrediyor. Ancak çoğu kadın, adet düzensizliğinden yakınıyor. Kesin nedeni henüz bilinmese de, yumurtlama fonksiyonunun düzenli çalışmamasında insülin direnci ya da artan erkeklik hormonu (testosteron) seviyeleri suçlanıyor. Kilo artışı, tüylenme, infertilite, saç dökülmesi, depresyon, sivilce gibi sorunlar da Polikistik Over Sendromu'nun diğer belirtilerini oluşturuyor.



    KARACİĞERİ YAĞLANDIRIR
    Polikistik Over Sendromu, yumurta kalitesini olumsuz etkiliyor. Bunun yanı sıra başka kronik hastalıklara da yol açıyor. Öyle ki tedavi edilmediğinde insülin direnci, tip 2 diyabet, obezite, kalp hastalığı, kolesterol artışı, karaciğer yağlanması, uyku apnesi riskini artırıyor.



        HORMON TEDAVİSİ UYGULANIR
        Bu hastalığın kesin tedavisi bulunmuyor. Ancak birkaç öneriyle yol açtığı sorunlar kontrol altına alınabiliyor. Öncelikle hastalara fazla kilolarından kurtulmaları ve düzenli egzersiz yapmaları öneriliyor. Dr. Cihan Kaya, "Düzensiz adetleri olan hastada uygun hormonal tedaviler ile adet düzensizliği ve rahim kalınlaşmasının önüne geçilebilir. Ayrıca kilo verilmesi sayesinde diyabet, obezite ile kalp hastalıkları gibi sorunlar engeller" diyor.



        AİLEDE VARSA TEDBİR ŞART
        Polikistik Over Sendromu tanısı için özel bir test bulunmuyor. Tanıda, genel muayene, bazı laboratuar testleri, adet düzeninin sorgulanması ve aile öyküsü önem taşıyor. Bunların yanı sıra yapılan hormon analizinde artmış testosteron seviyeleri de tanıyı destekliyor.

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        Haberler Sağlık Her 10 kadından birini tehdit eden Polikistik Over Sendromu tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor
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