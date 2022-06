Her 10 kadından birini tehdit eden Polikistik Over Sendromu tedavi edilmediğinde kısırlığa yol açıyor

Toplumda yumurta tembelliği olarak bilinen Polikistik Over Sendromu, üreme çağındaki kadınları tehdit ediyor. Ülkemizde her 10 kadından birini tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Cihan Kaya, her kadına yılda bir kez jinekolojik muayene olmayı öneriyor.