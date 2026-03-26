Karaciğerin sorunsuz çalışması, sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahip oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yıldız, karaciğerde en sık hasar oluşturan 6 nedeni anlattı. Önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.
HEPATİT B: Dünya genelinde en sık görülen viral hepatit olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla anneden bebeğe bulaşarak karaciğerde kronik inflamasyona, yani kronik karaciğer hastalığına yol açabiliyor.
Bu inflamasyon yıllar içinde karaciğer hücrelerinin ölümüyle ve bunun sonucunda siroz ve/ veya karaciğer kanseriyle sonuçlanabiliyor. Hepatit B aşısı çoğunlukla bizi yaşam boyunca bu enfeksiyondan koruyor.
OBEZİTE: Karaciğerde özellikle "metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer" olarak adlandırılan hastalığa yol açabiliyor. Karaciğerde yağlanma uzun vadede ciddi hasarlar oluşturabiliyor ve karaciğer nakli gerektiren hastalarda en sık görülen nedeni oluşturuyor.
Sağlıklı beslenmek, günde 30 dakika hafif tempolu yürüyüş yapmak, ideal kiloya ulaşmak veya mevcut kilonun yüzde 8-10'unu vermek, günde 2-3 fincan filtre kahve tüketmek, yağlanmasının hafiflemesine destek oluyor.
AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ: Alkol, karaciğerde parçalanırken ortaya çıkan toksik ara ürünlerle hücreleri yıpratıyor. Bunun sonucunda zamanla yağlanma, iltihaplanma ve nihayetinde siroza uzanan sessiz bir hasar süreci başlıyor. Alkolü güvenli sınırların altında ve seyrek tüketmek karaciğer sağlığımız için çok önemli.