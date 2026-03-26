Hepatit B dünya genelinde en sık görülen viral hepatit olup anneden bebeğe bulaşarak kronik karaciğer hastalığına, siroza ve karaciğer kanserine yol açabiliyor.

Obezite karaciğerde metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığına neden olarak karaciğer nakli gerektiren hastalarda en sık görülen sebep oluyor.

Sağlıklı beslenme, günde 30 dakika yürüyüş, ideal kiloya ulaşma ve günde 2-3 fincan filtre kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının hafiflemesine destek oluyor.

Aşırı alkol tüketimi karaciğerde toksik ara ürünler oluşturarak yağlanma, iltihaplanma ve siroza yol açıyor.

Karaciğerin sorunsuz çalışması, sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahip oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yıldız, karaciğerde en sık hasar oluşturan 6 nedeni anlattı. Önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Karaciğeri sessizce tehdit eden en yaygın hastalıklardan biri: Hepatit B (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim.com.tr grafik servisine aittir) HEPATİT B: Dünya genelinde en sık görülen viral hepatit olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla anneden bebeğe bulaşarak karaciğerde kronik inflamasyona, yani kronik karaciğer hastalığına yol açabiliyor.