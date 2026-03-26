Hepatit B ve siroz ilişkisi: Karaciğeri tehdit eden 6 büyük etken nedir?

Karaciğer hasarı vücudun kimya laboratuvarında yıllarca sessizce ilerleyerek siroz ve kansere davetiye çıkarabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yıldız karaciğeri tehdit eden 6 kritik nedeni açıklayarak hayati uyarılarda bulundu. Peki karaciğer yağlanması nasıl önlenir? İşte Hepatit B'den obeziteye, karaciğer sağlığını korumanın altın kuralları ve günlük kahve tüketiminin şaşırtıcı etkisi.

  • Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yıldız karaciğerde en sık hasar oluşturan 6 nedeni açıkladı.
  • Hepatit B dünya genelinde en sık görülen viral hepatit olup anneden bebeğe bulaşarak kronik karaciğer hastalığına, siroza ve karaciğer kanserine yol açabiliyor.
  • Obezite karaciğerde metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer hastalığına neden olarak karaciğer nakli gerektiren hastalarda en sık görülen sebep oluyor.
  • Sağlıklı beslenme, günde 30 dakika yürüyüş, ideal kiloya ulaşma ve günde 2-3 fincan filtre kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının hafiflemesine destek oluyor.
  • Aşırı alkol tüketimi karaciğerde toksik ara ürünler oluşturarak yağlanma, iltihaplanma ve siroza yol açıyor.

Karaciğerin sorunsuz çalışması, sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahip oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yıldız, karaciğerde en sık hasar oluşturan 6 nedeni anlattı. Önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

HEPATİT B: Dünya genelinde en sık görülen viral hepatit olarak karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla anneden bebeğe bulaşarak karaciğerde kronik inflamasyona, yani kronik karaciğer hastalığına yol açabiliyor.

Bu inflamasyon yıllar içinde karaciğer hücrelerinin ölümüyle ve bunun sonucunda siroz ve/ veya karaciğer kanseriyle sonuçlanabiliyor. Hepatit B aşısı çoğunlukla bizi yaşam boyunca bu enfeksiyondan koruyor.

OBEZİTE: Karaciğerde özellikle "metabolik disfonksiyonla ilişkili yağlı karaciğer" olarak adlandırılan hastalığa yol açabiliyor. Karaciğerde yağlanma uzun vadede ciddi hasarlar oluşturabiliyor ve karaciğer nakli gerektiren hastalarda en sık görülen nedeni oluşturuyor.

Sağlıklı beslenmek, günde 30 dakika hafif tempolu yürüyüş yapmak, ideal kiloya ulaşmak veya mevcut kilonun yüzde 8-10'unu vermek, günde 2-3 fincan filtre kahve tüketmek, yağlanmasının hafiflemesine destek oluyor.

AŞIRI ALKOL TÜKETİMİ: Alkol, karaciğerde parçalanırken ortaya çıkan toksik ara ürünlerle hücreleri yıpratıyor. Bunun sonucunda zamanla yağlanma, iltihaplanma ve nihayetinde siroza uzanan sessiz bir hasar süreci başlıyor. Alkolü güvenli sınırların altında ve seyrek tüketmek karaciğer sağlığımız için çok önemli.

