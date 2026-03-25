MERAK EDİLENLER

Brick cihazı nedir ve nasıl çalışır?

Brick, telefonunuzdaki belirli uygulamaları yazılımsal olarak kilitleyen ve bu kilidi sadece cihazın kendisine fiziksel olarak dokundurulduğunda açan küçük bir mıknatıslı aygıttır.

Telefon bağımlılığından kurtulmak için neden sadece uygulamaları silmiyoruz?

Richards'ın deneyimine göre, uygulamaları silmek geçici bir çözüm; bağımlılık etkisiyle bu uygulamalar tekrar yüklenebiliyor. Fiziksel bir engel, "tekrar yükleme" döngüsünü kırmak için daha etkili bir bariyer oluşturuyor.

Meta (Facebook/Instagram) neden tazminat ödemeye mahkum edildi?

Mahkeme jürisi, Meta'nın platformlarının çocuklar üzerindeki bağımlılık yapıcı ve zararlı etkilerini bildiği halde kullanıcıları yanılttığına ve çocukları bilerek tehlikeye attığına karar verdi.