Bu özel diyetle birlikte vücudunuzu daha iyi tanıdığınız bir gerçek. Vücut daha dengeli çalışmaya başlarken, sindirim sistemi daha aktif hale geldi. Enerji seviyesi belirgin şekilde arttı. Sabahları daha dinç uyanmak, gün içinde daha az yorgunluk hissetmek ve zihinsel olarak daha berrak olmak bu sürecin en net kazanımlarının en üst seviyesi bugün oldu.

Bu noktada bedeninizle kurduğunuz bağ güçlenirken, artık neyin size iyi geldiğini, hangi besinlerin sizi yorduğunu daha net biliyorsunuz. Açlık ve tokluk sinyallerini daha doğru okumaya başlarken, duygusal yeme alışkanlıklarının da farkına vardınız. Ancak bu farkındalık, yalnızca bu 7 günle sınırlı kalmamalı.

7 günün sonunda sadece beden değil, bakış açısı da değişiyor.

Kendini dinlemeyi öğrendiğin bu süreç, en büyük kazanımın oldu.

Süreç boyunca kazanılan alışkanlıklar, aslında uzun vadeli bir yaşam tarzının temelini oluşturacak. Detoks burada bitmez; aksine yeni bir başlangıç yapar. Artık amaç kısa süreli bir program değil, sürdürülebilir bir denge kurmaktır.

En önemli nokta, eski alışkanlıklara ani bir dönüş yapmamaktır. Şekerli, işlenmiş ve ağır gıdalara kademeli geçiş yapmak, elde edilen kazanımların korunmasını sağlayacaksınız.