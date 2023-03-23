Hemoroit masa başında! Şikayetleri önemseyin vakit kaybetmeden doktora gidin





VAKALAR ARTIYOR

Hemoroit, neden olduğu şikayetlerle yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Hastalar, genellikle utandıkları için doktora başvurmakta çekiniyor. Ancak bu durum, hastalığın ilerlemesine ve tedavisinde zorlaşmaya yol açıyor. Bu nedenle hastaların vakit kaybetmeden uzmana görünmeleri öneriliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, hemoroit tedavisinde son zamanlarda artış gösteren vakalar sonucunda lazer yönteminin daha çok kullanıldığını söylüyor. "Hemoroit hastalığına lazerle iki temel yaklaşım vardır. Birincisi lazer hemoroidoplasti olup, bu yöntemde hemoroidal dokunun lazer probu kullanılarak pıhtılaşmanın ve koagülasyonun tetiklendiği bir yöntemdir. Diğeri ise makat çevresine giden yüzeyel damarların lazer enerjisiyle pıhtılaşmasının sağlandığı yöntemdir" diyor.