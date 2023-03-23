Uzmanlar sağlıklı bir oruç için 4 öneriyi sıraladı

11 ayın Sultanı Ramazan geldi. Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih, sağlıklı bir oruç 4 önerisini şöyle listeledi:

TOKLUK HİSSİ SAĞLAYIN: Yüksek lif içeren besinler tüketin. Sahurda; yumurta, az yağlı peynir iftarda ise lif hem protein kaynağı olan kuru baklagiller tüketin SU IÇIN: Vücudun su ihtiyacı için iftar ve sahur arasında 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Ayrıca, orucu 1 bardak su ile açmak, şeker ilavesiz kompostolar ve çorbalardan destek almak, sebze ve meyve tüketimini atlamamak sıvı alımınıza katkıda bulunur.

TUZU AZALTIN: 1 gram tuz vücutta 200 ml. su birikmesine ve ödeme neden olur. Günlük 1 çay kaşığı tuz tüketimi önerilmektedir.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIN: İftardan sonra basit egzersizler, 15-30 dakikalık yürüyüşler sindirimi hızlandırır.







HALSİZLİĞİ BİTİREN

Bahar, yorgunluğu ve halsizliğiyle birlikte geliyor. Uzmanlar, enerji verecek besinleri sıralıyor:

Elma: Posa kaynağıdır. Enerji verir.

Çilek: Güç verir. Yorgun-luğu bitirir.

Ispanak: Antioksidan içerir. Vücut direncini artırır.

Semizotu: Omega-3 kaynağıdır. Yorgunluğu alır.

Erik: Enerji verir.



YUMURTAYA BAK

Avustralyalı bilim adamları, keskin gözlere sahip olmanın sırrını araştırdı. Sonuç, yankı uyandırdı. Araştırmaya göre 50 yaşından sonra keskin gözlere sahip olmanın yolu haftada 4 yumurta yemekte saklıydı. Korneayı ve göz damarlarını besleyen yumurtanın yaşa bağlı görme kayıplarından koruduğu saptandı.

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