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    Uzmanlar sağlıklı bir oruç için 4 öneriyi sıraladı

    11 ayın Sultanı Ramazan geldi. Uzmanlar ağlıklı bir oruç 4 önerisini sıraladı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Ramazan için dört dörtlük öneri

    11 ayın Sultanı Ramazan geldi. Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih, sağlıklı bir oruç 4 önerisini şöyle listeledi:
    TOKLUK HİSSİ SAĞLAYIN: Yüksek lif içeren besinler tüketin. Sahurda; yumurta, az yağlı peynir iftarda ise lif hem protein kaynağı olan kuru baklagiller tüketin SU IÇIN: Vücudun su ihtiyacı için iftar ve sahur arasında 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. Ayrıca, orucu 1 bardak su ile açmak, şeker ilavesiz kompostolar ve çorbalardan destek almak, sebze ve meyve tüketimini atlamamak sıvı alımınıza katkıda bulunur.
    TUZU AZALTIN: 1 gram tuz vücutta 200 ml. su birikmesine ve ödeme neden olur. Günlük 1 çay kaşığı tuz tüketimi önerilmektedir.
    METABOLİZMAYI HIZLANDIRIN: İftardan sonra basit egzersizler, 15-30 dakikalık yürüyüşler sindirimi hızlandırır.



    HALSİZLİĞİ BİTİREN
    Bahar, yorgunluğu ve halsizliğiyle birlikte geliyor. Uzmanlar, enerji verecek besinleri sıralıyor:
    Elma: Posa kaynağıdır. Enerji verir.
    Çilek: Güç verir. Yorgun-luğu bitirir.
    Ispanak: Antioksidan içerir. Vücut direncini artırır.
    Semizotu: Omega-3 kaynağıdır. Yorgunluğu alır.
    Erik: Enerji verir.

    YUMURTAYA BAK
    Avustralyalı bilim adamları, keskin gözlere sahip olmanın sırrını araştırdı. Sonuç, yankı uyandırdı. Araştırmaya göre 50 yaşından sonra keskin gözlere sahip olmanın yolu haftada 4 yumurta yemekte saklıydı. Korneayı ve göz damarlarını besleyen yumurtanın yaşa bağlı görme kayıplarından koruduğu saptandı.

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