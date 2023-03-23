3 dalı bile kalbi pırıl pırıl yapıyor! Kalp krizi riskini %38 azaltıyor! Bilimsel olarak kanıtlandı! Damarların yağ çözücüsü...
Maydanoz faydaları sebebyle uzmanlar tarafından en çok tavsiye edilen besinler arasında bulunuyor. Besin açısından oldukça zengin olan maydanoz; yalnızca 1 tatlı kaşığında günlük alınması gereken A vitamininin %12'sini, C vitamininin %16'sı ve K vitamininin ise %154'ünü karşılar. Özellikle kalp krizi açısından önleyici besinler arasında bulunan maydanozun faydalarını sizler için derledik.
Maydanoz idrar söktürücü, antioksidan, antibakteriyel, antidiyabetik, bağışıklık düzenleyici, sitotoksik ve böbrek koruyucu özellikler içeren tıbbi bir bitkidir.
KAN ŞEKERİ DEĞERLERİNİ DÜZENLİYOR
Diyabetin yanı sıra, sağlıksız beslenme veya egzersiz eksikliği nedeniyle yüksek kan şekeri seviyeleri ortaya çıkabilir. Bu artan seviyeler, insülin direnci, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek kolesterol gibi bir dizi metabolik sendroma neden olan sağlık sorunları riski artabilir.
Yapılan çalışmalar, maydanozdaki antioksidanların yüksek kan şekeri seviyelerini etkili bir şekilde azaltabileceğini düşündürüyor.
Örneğin; tip 2 diyabetli farelerde yapılan bir araştırmada, maydanoz öze verilenlerin kontrol grubuna kıyasla kan şekeri seviyelerinde daha fazla düşüş ve pankreas işlevinde iyileşme yaşandığı tespit edildi.
Dengeli beslenmenin yanı sıra, yemeklere maydanoz eklemek, sağlıklı kan şekeri düzeylerini desteklemeye yardımcı olabilir.