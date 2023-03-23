3 dalı bile kalbi pırıl pırıl yapıyor! Kalp krizi riskini %38 azaltıyor! Bilimsel olarak kanıtlandı! Damarların yağ çözücüsü...

KAN ŞEKERİ DEĞERLERİNİ DÜZENLİYOR

Diyabetin yanı sıra, sağlıksız beslenme veya egzersiz eksikliği nedeniyle yüksek kan şekeri seviyeleri ortaya çıkabilir. Bu artan seviyeler, insülin direnci, diyabet, kalp hastalığı ve yüksek kolesterol gibi bir dizi metabolik sendroma neden olan sağlık sorunları riski artabilir.