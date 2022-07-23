Hem damağa hem de sağlığa hitap eden semizotunun faydaları saymakla bitmiyor

SEMİZOTU, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, sağlıklı önerilerde bulunuyor:

Şeftalili Semizotu Salatası: İkisi birlikte tüketildiğinde cilde nem kazandırır. Böbrek sağlığını olumlu etkiler.

Ananaslı Semizotu Salatası: Sindirimi destekler. Bağışıklığı güçlendirir.

Çilekli Semizotu Salatası: Antioksidan deposudur. Stres ve iltihaplanmayla savaşır.

Elmalı Semizotu Salatası: İnsülin direnci ve TİP-2 diyabet hastalığıyla savaşır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.

Kayısılı Semizotu Salatası: Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir.