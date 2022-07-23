Hem damağa hem de sağlığa hitap eden semizotunun faydaları saymakla bitmiyor

SEMİZOTU, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, sağlıklı önerilerde bulunuyor:
Şeftalili Semizotu Salatası: İkisi birlikte tüketildiğinde cilde nem kazandırır. Böbrek sağlığını olumlu etkiler.
Ananaslı Semizotu Salatası: Sindirimi destekler. Bağışıklığı güçlendirir.
Çilekli Semizotu Salatası: Antioksidan deposudur. Stres ve iltihaplanmayla savaşır.
Elmalı Semizotu Salatası: İnsülin direnci ve TİP-2 diyabet hastalığıyla savaşır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Kayısılı Semizotu Salatası: Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir.
SAĞLIĞINA BİR KAHVE
Türk kahvesi, sağlığa olan sayısız faydasıyla dikkat çekiyor. Dyt. Selva Oturakçıibogi, kahvenin faydalarını açıklıyor.
Kanserli hücrelerin gelişmesini engeller.
Haftada 2-3 fincan Türk kahvesi içme kalp yetmezliği riskini azaltır.
Karaciğer harabiyetini azaltır. Toksinleri temizler.
HAZIMSIZLIĞA ÇARE LİMON
C vitamini deposu limon ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.