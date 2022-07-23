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    Hem damağa hem de sağlığa hitap eden semizotunun faydaları saymakla bitmiyor

    Hem damağa hem de sağlığa hitap eden semizotunun faydaları saymakla bitmiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, sağlıklı önerilerde bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz 24 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Semizotu şifa dolu

    SEMİZOTU, hem damağa hem de sağlığa hitap ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, sağlıklı önerilerde bulunuyor:
    Şeftalili Semizotu Salatası: İkisi birlikte tüketildiğinde cilde nem kazandırır. Böbrek sağlığını olumlu etkiler.
    Ananaslı Semizotu Salatası: Sindirimi destekler. Bağışıklığı güçlendirir.
    Çilekli Semizotu Salatası: Antioksidan deposudur. Stres ve iltihaplanmayla savaşır.
    Elmalı Semizotu Salatası: İnsülin direnci ve TİP-2 diyabet hastalığıyla savaşır. Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
    Kayısılı Semizotu Salatası: Sindirimi kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir.



    SAĞLIĞINA BİR KAHVE
    Türk kahvesi, sağlığa olan sayısız faydasıyla dikkat çekiyor. Dyt. Selva Oturakçıibogi, kahvenin faydalarını açıklıyor.
    Kanserli hücrelerin gelişmesini engeller.
    Haftada 2-3 fincan Türk kahvesi içme kalp yetmezliği riskini azaltır.
    Karaciğer harabiyetini azaltır. Toksinleri temizler.



    HAZIMSIZLIĞA ÇARE LİMON
    C vitamini deposu limon ateş düşürür. Hazımsızlığı önler. Diş bakımını sağlar. Yanıkları giderir. Kanamaları durdurur. Cilt sağlığını korur.



        KABIZLIĞA KUŞBURNU
        Kuşburnu, kansızlığa iyi gelir. Gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Kansere karşı korur. Kötü kolesterolü düşürür.

        KOLESTEROLE BAMYA
        Bolca lif içeren bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Vücutta bulunan kolesterolü dengeler. Kilo vermeye yardımcıdır.

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        Haberler Sağlık Hem damağa hem de sağlığa hitap eden semizotunun faydaları saymakla bitmiyor
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