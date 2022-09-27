Hazımsızlık değil rahim kanseri! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin





SİNSİ İLERLİYOR

Yumurtalık kanseri ise genetik geçiş gösteriyor. Bu nedenle annesinde, kardeşinde, teyzesinde ve halasında yumurtalık kanseri olanların düzenli muayenelerini aksatmamaları öneriyor.





MENOPOZA DİKKAT

Rahim kanseri, menopozdan sonra ortaya çıkıyor. Rahim içinde kalınlaşıp zamanı geldiğinde regl olarak dökülen hücrelerin zamanla değişikliğe uğraması ve anormal şekilde bölünmesiyle oluşuyor. Dr. Güler, şu bilgileri veriyor: Menopoz da kadınlar açısından önemli bir dönemdir ve sonrasında da rahim kanseri riski vardır. Az da olsa genç yaşlarda görülebiliyor. Bu nedenle, kadınların kontrollerine özen göstermeleri gerekir.



Jinekolojik kanserler hazımsızlık, kabızlık, idrar problemleri, karında şişkinliğe yol açıyor.

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