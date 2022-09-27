Hazımsızlık değil rahim kanseri! Bu belirtiler varsa vakit kaybetmeden doktora gidin

Jinekolojik kanserler kadın sağlığını tehdit ediyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Dişli Gürler, bu hastalıkların belirtileri ve tedavileri hakkında bilgilendiriyor. Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kanserleri 'jinekolojik kanser' türleri olarak biliniyor. Bu hastalıkların belirlenmesinde düzenli tarama ve yıllık rutin muayeneler önem taşıyor. Kadınlarda menopoz sonrası en sık görülen kanser türlerinin başında, rahim ağzı geliyor.
2 DOZ YAPILMALI
Dr. Gürler, "Rahim ağzı kanseri, Humon Popplima Virüs ailesindeki bazı türlerin bulaşması ile oluşur. Aşı ile önlenebilen tek kanser türüdür. 9-14 yaş aralığında 2 doz aşı, yaşam boyu rahim ağzı kanserinden korur. Ancak bu aşı, çocukluk döneminde yapılmamışsa 45 yaşına kadar yapılabilir" diyor.
SİNSİ İLERLİYOR
Yumurtalık kanseri ise genetik geçiş gösteriyor. Bu nedenle annesinde, kardeşinde, teyzesinde ve halasında yumurtalık kanseri olanların düzenli muayenelerini aksatmamaları öneriyor.
MENOPOZA DİKKAT
Rahim kanseri, menopozdan sonra ortaya çıkıyor. Rahim içinde kalınlaşıp zamanı geldiğinde regl olarak dökülen hücrelerin zamanla değişikliğe uğraması ve anormal şekilde bölünmesiyle oluşuyor. Dr. Güler, şu bilgileri veriyor: Menopoz da kadınlar açısından önemli bir dönemdir ve sonrasında da rahim kanseri riski vardır. Az da olsa genç yaşlarda görülebiliyor. Bu nedenle, kadınların kontrollerine özen göstermeleri gerekir.
Jinekolojik kanserler hazımsızlık, kabızlık, idrar problemleri, karında şişkinliğe yol açıyor.