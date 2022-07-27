Hayatı kabusa çeviren migrenin yol açtığı şikayetleri yeni tedavi yöntemleri engelliyor

Migren, gerilim tipi baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülüyor. Dr. Murat Kurnaz, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor: Migren, orta veya şiddetli bir ağrıya neden oluyor. Hastalarda hissetme, ılığa veya sese hassasiyet gibi belirtiler görülebiliyor. Her 5 kadından birinde görülen bu hastalığa beyindeki sinir sinyallerini, kimyasalları ve kan damarlarını geçici olarak etkileyen anormal beyin aktivitesinin yol açtığı düşünülüyor. Tedavide, farklı seçenekler kullanılamıyor. Migren aşısı olarak bilinen ilaçlar migrenin oluş mekanizmasında rol oynayan kalsitonin gen ilişkili peptidi (CGRP) engelleyen antikorlar yoluyla etki gösteriyor. Bu ilaçlar ayda 4 günden fazla migren ağrısı çeken hastalara öneriliyor. Migren aşısı olarak bilinen ilaçlar deri altı enjeksiyon şeklinde kullanılıyor. Hastanın kendisi tarafından da aylık enjeksiyonlar şeklinde yapılabiliyor. Migren genellikle şakaklarda ağrı, mide bulantısı, kusma, ışığa veya sese duyarlılık, boyun ve omuz ağrısı ile kas ağrılarına yol açıyor.
ÖKSÜRÜĞÜN SAATİNDE HASTALIK SAKLI
Öksürük, önemli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Doç. Dr. Murat Sütçü, "Gece olan, soğuk ve egzersiz ile tetiklenen öksürük daha çok astım ve alerjik rinit gibi atopik hastalıkları düşündürür. Gece başlayan öksürük, kalp yetmezliğini işaret eder. Gece veya sabah görülen öksürük ise üst solunum yolu enfeksiyonlarında sık görülür. Sabahları balgamlı olan öksürük de pasif sigara içiciliği ile ilişkilendirilmiştir" dedi.
GÖZ BEBEKLERİ
İlerleyen yaş, yalnızca cilt, saç ve eklemlere zarar vermiyor. Göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, sarı nokta hastalığından korunmada besinlerin gücüne değiniyor. Mucize besinleri sıralıyor:
ISPANAK: Bir fincan tüketilmesi bile görme yeteneğini iyileştirir.
YUMURTA: İçerdiği Omega-3 sayesinde göz sağlığını korur.
NARENCİYE: Retinayı güçlendirir.
BROKOLİ: Yüksek lif içerir. Görmeyi iyileştirir.
YABAN MERSİNİ: İçerdiği mineraller ile göz sağlığını korur.
KANSIZLIĞA BAL GİBİ ŞİFA
Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapar. Kanseri önler. Vücuttaki mikropları öldürür. Enerji verir. Kansızlığı önler. Kabızlığı giderir. Kepeğe iyi gelir.
HAVUÇ DOLUSU MUCİZE
Havuç, mide ülserinden korur. Diş sağlığını destekler. Tansiyonu dengeler. Anne sütünü artırır. Göz sağlığını korur ve kataraktı önler. Bağırsakları yumuşatır.
BÖBREKLERE PAZI GÜCÜ
Pazı, yorgunluğa iyi gelir. Böbrek ağrılarını iyileştirir. Kan yapar. İştah açar. Tansiyonu dengeler. Kalp sağlığını korur. Demir eksikliğini önler.