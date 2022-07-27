Hayatı kabusa çeviren migrenin yol açtığı şikayetleri yeni tedavi yöntemleri engelliyor

Migren, gerilim tipi baş ağrısından sonra ikinci sıklıkta görülüyor. Dr. Murat Kurnaz, hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor: Migren, orta veya şiddetli bir ağrıya neden oluyor. Hastalarda hissetme, ılığa veya sese hassasiyet gibi belirtiler görülebiliyor. Her 5 kadından birinde görülen bu hastalığa beyindeki sinir sinyallerini, kimyasalları ve kan damarlarını geçici olarak etkileyen anormal beyin aktivitesinin yol açtığı düşünülüyor. Tedavide, farklı seçenekler kullanılamıyor. Migren aşısı olarak bilinen ilaçlar migrenin oluş mekanizmasında rol oynayan kalsitonin gen ilişkili peptidi (CGRP) engelleyen antikorlar yoluyla etki gösteriyor. Bu ilaçlar ayda 4 günden fazla migren ağrısı çeken hastalara öneriliyor. Migren aşısı olarak bilinen ilaçlar deri altı enjeksiyon şeklinde kullanılıyor. Hastanın kendisi tarafından da aylık enjeksiyonlar şeklinde yapılabiliyor. Migren genellikle şakaklarda ağrı, mide bulantısı, kusma, ışığa veya sese duyarlılık, boyun ve omuz ağrısı ile kas ağrılarına yol açıyor.