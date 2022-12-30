Hayata 'kas't ediyor! Erken tedavi hayati önem taşıyor...

SAÇLARI taramakta zorlanma, merdiven çıkarken ve yürürken yaşanan sorunlar, yazı yazmanın bile ıstıraba dönüşmesi...
Tüm bunlar kas hastalıklarının belirtileri arasında yer alıyor.
Kasın kendisinde ya da kasın içinde yer alan çeşitli protein ve yapılara bağlı olarak oluşan bu hastalıklar herkesi tehdit ediyor. Hemen her yaşta görülen kas hastalıkları, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlerleyen dönemde ciddi fonksiyon kaybı gelişiyor ve hasta yataktan çıkamaz hale gelebiliyor.
Nedenleri henüz bilinmese de ortaya çıkmasında genetik faktörler etkili oluyor. Nadiren iltihabi/ otoimmün hastalıklar, kolestorol düşürücü ilaçlar, endokrinolojik hastalıklar veya enfeksiyonlar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor.
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Uluç, erken teşhisin kas hastalıklarında son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor.
GÜÇSÜZLÜK OLUR
Kas hastalıkları hangi kası tutarsa o kasta 'güçsüzlük' oluşuyor. Genellikle kol ve bacak kaslarını, bazı hastalarda da el, yüz, yutma ve göz kaslarını tutuyor. Kaslarda oluşan güçsüzlük nedeniyle fonksiyon kaybı başlıyor.
Kas hastalıklarında en sık görülen belirtiler şöyle sıralanıyor:
YÜRÜMEKTE güçlük çekmek, merdiven/ yokuş çıkamamak veya inememek, oturduktan sonra kalkarken zorlanmak.
SAÇLARI taramak, yüzü yıkamak ve dişleri fırçalamak gibi hareketlerde güçlük.
DÜĞME ilikleme, fermuar çekme gibi ince el becerilerinde sorun yaşamak.
AYAKLARIN takılması, sık sık tökezlemek veya düşmek.
EGZERSİZ yapınca, aç kalınca kaslarda güçsüzlük, ağrı ve gerginlik hissetmek, idrar renginde koyulaşma fark etmek.
FİZİK TEDAVİ ÖNERİLİR
KAS hastalıklarının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak şikayetleri hafifleten tedavi seçenekleri yer alıyor. Günümüzde fizik tedavi, konuşma terapisi, solunum tedavisi, vücudun bağışıklığı baskılayan ve kas kasılmalarını azaltan ilaç tedavilerinden başarılı sonuçlar alınabiliyor.
GENETİK...
Kas hastalıklarına tanı konulmasında hastanın öyküsü ve muayenesi gerekiyor.
Bu nedenle hastanın ve ailesinin tıbbi geçmişi detaylı olarak sorgulanıyor.
Prof. Dr. Uluç, "Kan tahlilleri ile EMG gibi yöntemleri birlikte kullandığımız zaman daha kolay tanı koyabiliyoruz. Hızla gelişen genetik yöntemler sayesinde hastalıklara genetik inceleme ile tanı koyabiliyoruz" diyor.
Tüm bunlar kas hastalıklarının belirtileri arasında yer alıyor.
Kasın kendisinde ya da kasın içinde yer alan çeşitli protein ve yapılara bağlı olarak oluşan bu hastalıklar herkesi tehdit ediyor. Hemen her yaşta görülen kas hastalıkları, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlerleyen dönemde ciddi fonksiyon kaybı gelişiyor ve hasta yataktan çıkamaz hale gelebiliyor.
Nedenleri henüz bilinmese de ortaya çıkmasında genetik faktörler etkili oluyor. Nadiren iltihabi/ otoimmün hastalıklar, kolestorol düşürücü ilaçlar, endokrinolojik hastalıklar veya enfeksiyonlar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor.
Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Uluç, erken teşhisin kas hastalıklarında son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor.
GÜÇSÜZLÜK OLUR
Kas hastalıkları hangi kası tutarsa o kasta 'güçsüzlük' oluşuyor. Genellikle kol ve bacak kaslarını, bazı hastalarda da el, yüz, yutma ve göz kaslarını tutuyor. Kaslarda oluşan güçsüzlük nedeniyle fonksiyon kaybı başlıyor.
Kas hastalıklarında en sık görülen belirtiler şöyle sıralanıyor:
YÜRÜMEKTE güçlük çekmek, merdiven/ yokuş çıkamamak veya inememek, oturduktan sonra kalkarken zorlanmak.
SAÇLARI taramak, yüzü yıkamak ve dişleri fırçalamak gibi hareketlerde güçlük.
DÜĞME ilikleme, fermuar çekme gibi ince el becerilerinde sorun yaşamak.
AYAKLARIN takılması, sık sık tökezlemek veya düşmek.
EGZERSİZ yapınca, aç kalınca kaslarda güçsüzlük, ağrı ve gerginlik hissetmek, idrar renginde koyulaşma fark etmek.
FİZİK TEDAVİ ÖNERİLİR
KAS hastalıklarının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak şikayetleri hafifleten tedavi seçenekleri yer alıyor. Günümüzde fizik tedavi, konuşma terapisi, solunum tedavisi, vücudun bağışıklığı baskılayan ve kas kasılmalarını azaltan ilaç tedavilerinden başarılı sonuçlar alınabiliyor.
GENETİK...
Kas hastalıklarına tanı konulmasında hastanın öyküsü ve muayenesi gerekiyor.
Bu nedenle hastanın ve ailesinin tıbbi geçmişi detaylı olarak sorgulanıyor.
Prof. Dr. Uluç, "Kan tahlilleri ile EMG gibi yöntemleri birlikte kullandığımız zaman daha kolay tanı koyabiliyoruz. Hızla gelişen genetik yöntemler sayesinde hastalıklara genetik inceleme ile tanı koyabiliyoruz" diyor.