Hayata 'kas't ediyor! Erken tedavi hayati önem taşıyor...

taramakta zorlanma, merdiven çıkarken ve yürürken yaşanan sorunlar, yazı yazmanın bile ıstıraba dönüşmesi...Tüm bunlar kas hastalıklarının belirtileri arasında yer alıyor.Kasın kendisinde ya da kasın içinde yer alan çeşitli protein ve yapılara bağlı olarak oluşan bu hastalıklar herkesi tehdit ediyor. Hemen her yaşta görülen kas hastalıkları, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.İlerleyen dönemde ciddi fonksiyon kaybı gelişiyor ve hasta yataktan çıkamaz hale gelebiliyor.Nedenleri henüz bilinmese de ortaya çıkmasındaetkili oluyor. Nadiren iltihabi/ otoimmün hastalıklar, kolestorol düşürücü ilaçlar, endokrinolojik hastalıklar veya enfeksiyonlar nedeniyle de ortaya çıkabiliyor.Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Uluç, erken teşhisin kas hastalıklarında son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor.Kas hastalıkları hangi kası tutarsa o kasta 'güçsüzlük' oluşuyor. Genellikle kol ve bacak kaslarını, bazı hastalarda da el, yüz, yutma ve göz kaslarını tutuyor. Kaslarda oluşanKas hastalıklarında en sık görülen belirtiler şöyle sıralanıyor:güçlük çekmek, merdiven/ yokuş çıkamamak veya inememek, oturduktan sonra kalkarken zorlanmak.taramak, yüzü yıkamak ve dişleri fırçalamak gibi hareketlerde güçlük.ilikleme, fermuar çekme gibi ince el becerilerinde sorun yaşamak.takılması, sık sık tökezlemek veya düşmek.yapınca, aç kalınca kaslarda güçsüzlük, ağrı ve gerginlik hissetmek, idrar renginde koyulaşma fark etmek.KAS hastalıklarının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak şikayetleri hafifleten tedavi seçenekleri yer alıyor. Günümüzde fizik tedavi, konuşma terapisi, solunum tedavisi, vücudun bağışıklığı baskılayan ve kas kasılmalarını azaltan ilaç tedavilerinden başarılı sonuçlar alınabiliyor.Kas hastalıklarına tanı konulmasında hastanınBu nedenle hastanın ve ailesinin tıbbi geçmişi detaylı olarak sorgulanıyor.Prof. Dr. Uluç, "Kan tahlilleri ile EMG gibi yöntemleri birlikte kullandığımız zaman daha kolay tanı koyabiliyoruz. Hızla gelişen genetik yöntemler sayesinde hastalıklara genetik inceleme ile tanı koyabiliyoruz" diyor.