Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hayat kalitesini ciddi oranda düşüren kurdeşene enfeksiyon davet çıkartıyor

    Toplumun yüzde 20'sinin bir dönemde kurdeşen atağı geçiriyor. Hayat kalitesini ciddi anlamada düşüren kurdeşene, enfeksiyon davetiye çıkartıyor. İşte sizler için derlediğimiz 12 Mart tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Enfeksiyon kurdeşen yapar

    Kurdeşen, hastanın hayat kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Toplumun yüzde 20'si hayatlarının bir döneminde kurdeşen atağı geçiriyor. Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir "Akut kurdeşenin en sık nedenleri arasında özellikle nezle, grip gibi akut üst solunum yolu enfeksiyonları, çeşitli ilaçlar ve gıdalar yer alır" diye konuşuyor.



    PROBIYOTiĞiN YAŞI VAR
    Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde hatta cinsiyet bazında farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. Yetişkin bireyin kullandığı probiyotiği yaşlı bir kişinin kullanması olumlu etkiler yaratmadığı gibi olumsuz etkiler de ortaya çıkarabiliyor. 'Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor. Uzmanlar, probiyotiklerin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirtiyor.

    UYKUSUZLUĞA VİŞNE
    Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.

    İLTİHAPLARA PIRASA
    Pırasa kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.

    BADEMLE CİLDİNİ KORU
    Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Kilo vermeyi sağlar.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Adı Sevgi fragman
    Haberler Sağlık Hayat kalitesini ciddi oranda düşüren kurdeşene enfeksiyon davet çıkartıyor
        SON DAKİKA