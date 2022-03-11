Hayat kalitesini ciddi oranda düşüren kurdeşene enfeksiyon davet çıkartıyor

Kurdeşen, hastanın hayat kalitesini ciddi oranda düşürüyor. Toplumun yüzde 20'si hayatlarının bir döneminde kurdeşen atağı geçiriyor. Doç. Dr. Filiz Topaloğlu Demir "Akut kurdeşenin en sık nedenleri arasında özellikle nezle, grip gibi akut üst solunum yolu enfeksiyonları, çeşitli ilaçlar ve gıdalar yer alır" diye konuşuyor.
PROBIYOTiĞiN YAŞI VAR
Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde hatta cinsiyet bazında farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. Yetişkin bireyin kullandığı probiyotiği yaşlı bir kişinin kullanması olumlu etkiler yaratmadığı gibi olumsuz etkiler de ortaya çıkarabiliyor. 'Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor. Uzmanlar, probiyotiklerin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirtiyor.
UYKUSUZLUĞA VİŞNE
Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.
İLTİHAPLARA PIRASA
Pırasa kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.
BADEMLE CİLDİNİ KORU
Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Kilo vermeyi sağlar.