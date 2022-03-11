Hayat kalitesini ciddi oranda düşüren kurdeşene enfeksiyon davet çıkartıyor





PROBIYOTiĞiN YAŞI VAR

Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde hatta cinsiyet bazında farklı probiyotik mikroorganizmaların kullanılması gerekiyor. Yetişkin bireyin kullandığı probiyotiği yaşlı bir kişinin kullanması olumlu etkiler yaratmadığı gibi olumsuz etkiler de ortaya çıkarabiliyor. 'Sağlığımı iyileştireceğim' derken bilinçsiz kullanımla çeşitli hastalıkların tetiklenmesi söz konusu olabiliyor. Uzmanlar, probiyotiklerin hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini belirtiyor.



UYKUSUZLUĞA VİŞNE

Vişne, bağışıklık sistemini güçlendirir. Sinir sistemini düzenleyici etkisi vardır. Prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Uykusuzluğa karşı oldukça faydalıdır.



İLTİHAPLARA PIRASA

Pırasa kan damarlarını korur. Kalp sağlığını iyileştirir. Kronik iltihap riskini azaltır. Kilo kaybını destekler. Güneşten korur. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.



BADEMLE CİLDİNİ KORU

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur. Kilo vermeyi sağlar.

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