Hayat kalitesini büyük ölçüde düşüren böbrek taşlarında enfeksiyon saklı





'BEN'DE OLMAZ DEME!

Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler, bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz bölgesi ve vücuttaki benler konusunda bilgi veriyor. Büyüyen, düzensizleşen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Alınabilecek önlemleri sıralıyor:

Yaz kış güneşten korunun.

Aynada ayda bir kere özellikle avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.

Benlerde herhangi bir değişiklik gördüğünüzde mutlaka dermatoloji uzmanına başvurun.



GRİBİN DÜŞMANI TURŞU

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar artış gösteriyor. Mikrop kırıcı özelliği bulunan turşuya ilgi çoğalıyor. En güçlü probiyotiklerden biri olan turşu suyu, virüslerin baş düşmanı olarak biliniyor. Uzmanlar, "Turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak florasını düzenliyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Havaların soğumasıyla ve gribal enfeksiyonların artması ile birlikte vatandaşlar da ilgi gösteriyor'' diye konuşuyor.



ÖKSÜRÜĞE VANİLYA

Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur.



KEMİKLERE KURU İNCİR

Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla tüketilen incir, bağışıklığı artırır. Bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.



KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.

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