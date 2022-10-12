Hayat kalitesini büyük ölçüde düşüren böbrek taşlarında enfeksiyon saklı

Böbrek taşları, hayat kalitesini etkiliyor. Erkeklerde yüzde 10, kadınlarda ise yüzde 7-8 civarında böbrek taşı görülüyor. Doç. Dr. İlter Alkan, böbrek taşının son zamanlarda kadınlarda artış gösterdiğini anlatıyor. Türkiye'nin sıcak bir coğrafyada yer aldığı için burada yaşayan kişilerde taş görülme oranının daha da yüksek olduğunu anlatan Alkan, "Taş düşüren kişilerde, tekrar taş oluşma riski 5 yıl içinde, yüzde 50'dir. 10 yılda bu artık yüzde 80-90'a ulaşıyor. Dolayısıyla taşı bir kere düşürdükten sonra tekrarlama riski yarı yarıya var. Bu konunun önemi çok büyük. Ayrıca bir kere Mini- Perc yöntemiyle tedavi edilen kişide tekrar taş oluşsa bile yine aynı yöntem kullanılarak tedavi edilebilir. Taşın hangi tipte olduğunun tespit edilmesi sonraki dönemler için alınacak önlemler açısından önemlidir. İhmal edilmemeli" diyor.
'BEN'DE OLMAZ DEME!
Vücudunuzdaki masum gibi görünen benler, bazı tehlikelerin habercisi olabiliyor. Aniden, asimetrik yönde şekil ve renk değiştiren ya da 30'lu yaşlardan sonra oluşan benler kanserleşme riski taşıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Füsun Bilgin Karahallı, yüz bölgesi ve vücuttaki benler konusunda bilgi veriyor. Büyüyen, düzensizleşen, rengi değişen, kanayan ve kabuklaşan benlere karşı uyarıyor. Alınabilecek önlemleri sıralıyor:
Yaz kış güneşten korunun.
Aynada ayda bir kere özellikle avuç içi, ayak tabanı, genital bölgedeki benleri kontrol edin.
Benlerde herhangi bir değişiklik gördüğünüzde mutlaka dermatoloji uzmanına başvurun.
GRİBİN DÜŞMANI TURŞU
Soğuk havaların gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyonlar artış gösteriyor. Mikrop kırıcı özelliği bulunan turşuya ilgi çoğalıyor. En güçlü probiyotiklerden biri olan turşu suyu, virüslerin baş düşmanı olarak biliniyor. Uzmanlar, "Turşunun faydaları saymakla bitmiyor. Bağırsak florasını düzenliyor, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Havaların soğumasıyla ve gribal enfeksiyonların artması ile birlikte vatandaşlar da ilgi gösteriyor'' diye konuşuyor.
ÖKSÜRÜĞE VANİLYA
Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarından korur.
KEMİKLERE KURU İNCİR
Yazın yaşı, kışın ise kurusuyla tüketilen incir, bağışıklığı artırır. Bağırsak hareketlerini düzenler. 1 bardak sütle birlikte tüketildiğinde ise kemikleri güçlendirir.
KOLESTEROLE LEBLEBİ
Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir. Kan şekerini dengeler.