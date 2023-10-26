Havaların soğumasıyla hastalıklar artmaya başladı! Nezle, grip, Covid19, zatürre ve farenjit... Tedavi edilmediğinde ölüme bile götürüyor

Havalar bir ısınıp bir soğuyor. Pek çok kişide boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı, hapşırık, ateş ve yaygın vücut ağrıları görülüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldız Okuturlar, son günlerde en sık görülen 5 hastalığı anlatıyor. Korunma yollarına ve tedavide dikkat edilmesi gerekenlere yönelik bilgiler veriyor:

Gelişigüzel kullanılacak antibiyotik fayda yerine zarar veriyor. Tedavide istirahat etmek, bol sıvı (su, ayran, kefir, çorba) tüketmek, burnu açık tutmak için tuzlu su içeren burun spreyi kullanmak, bağışıklığı güçlendirmek için mevsim sebze- meyveleriyle beslenmek ve yeterli ve kaliteli uykuya dikkat etmek gerekiyor.

NEZLE: Daha çok hapşırma, gözlerde sulanma, burun tıkanıklığıyla kendini gösteriyor. Temas/ dokunma yoluyla kişiden kişiye çok kolay ve hızlıca bulaşabiliyor.

GRİP: Nezlenin şikayetlerine ek olarak yaygın vücut ağrısı, ateş, baş ağrısı, aşırı yorgunluk, göğüste rahatsızlık ve öksürük görülüyor.

Gribal enfeksiyonda influenza A ve B testi yaptırıp konulacak tanıya göre hekimin uygulayacağı antiviral tedavi ile iyileşme süreci hızlandırılacaktır. Evde de hijyen kurallarına uyulması ve bağışıklığı güçlendirmek için sağlıklı beslenme, istirahat, uyku, bol sıvı tüketimi ve mevsim sebze ve meyvelerinin tüketimi büyük önem taşıyor.

COVID-19: Sonbaharla birlikte artış gösteren Covid-19 enfeksiyonu; ateş, boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı, yaygın kas ve eklem ağrıları, öksürük, göğüste ağrı, sırt ve bel ağrısı, bulantı, kusma ve ishalle kendini gösteriyor. Hastalık bazı bireylerde daha ağır seyrettiğinden aşı olmayı ihmal etmemek gerekiyor. Covid-19'da test pozitifliği durumunda kendinizi izole etmeniz virüsün yayılmasını önleyecektir.