Hatalı beslenme düşük riskine yol açıyor | Uzmanı kaçınmanız gereken beslenme hatalarını anlattı: Pişmemiş kırmızı et, tavuk, balık...

Hamilelik döneminde anne adayının doğru beslenme alışkanlığı edinmesi, bu sürecin sağlıklı atlatılmasında kilit role sahip oluyor. Bu sayede; erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve bebekte oluşabilecek pek çok önemli sağlık problemine karşı önlem alınabildiği gibi, anne adayında da diyabet, yüksek tansiyon, gebelik zehirlenmesi, kemik erimesi, obezite ve lohusalık depresyonu gibi ciddi komplikasyonlar engellenebiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Elif Meşeci, sağlıklı hamilelik için kaçınmanız gereken beslenme hatalarını anlatıyor: Tek tip beslenmek. Kafeini abartmak. Kahvaltı etmemek. İki kişilik beslenmek. Pastörize edilmemiş çiğ süt, çiğe yumurta, pişmemiş kırmızı et, tavuk, balık gibi besinleri tüketmek.

HAPI YUTMAYIN DİŞ SIKMAYIN!

Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, pandemi diş sıkma vakalarını artırırken kullanılan ilaçların da tetikleyici etki yapabildiğini söylüyor: Stres oranının arttığı, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların diş sıkma oluşmasında etkendir. Bu tip rahatsızlıkların tedavisi amacıyla kullanılan çoğu antidepresan ilaçların yan etkilerinin de diş sıkmayı arttırdığı biliniyor.

ALZHEİMER'A BİR ÇAY ÇEK

Beslenme şekli, beyin sağlığını korumada kilit rol üstleniyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, çay içmenin beyni koruduğunu söylüyor. "Düzenli olarak içilen çay, kan sulandırıcı etkisiyle beyin üzerinde olumlu etkiye sahiptir" diyor. Keten tohumu, çilek, ıspanak, böğürtlen, Brüksel lahanası, karalahana, erik, brokoli gibi besinlerin tüketilmesini öneriyor.

GÜÇLÜ KEMİKLER YUMURTADAN SORULUR

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurta, sağlığı koruyor. İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara savaş açıyor. Katarakt riskini azaltan yumurta, bağışıklığı güçlendiriyor. Kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Unutkanlığa ve Alzheimer'a karşı koruma sağlıyor. Tiroit hormonlarının çalışmasını düzenleyen yumurta, kemikleri de güçlendiriyor.

BAĞIRSAKLARA TERE GÜCÜ

Güçlü bir balgam sökücü olan tere, öksürüğü bitirir. Solunum yollarını açar. Akciper hastalıklarını iyileştirir. Bağırsakları temizler. Saçları güçlendirir.

ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ

Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürük keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.

KABIZLIĞA BİR SALEP

Soğuk ayların vazgeçilmez içeceği salep, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Üzerine tarçın eklendiğinde soğuk algınlığı hastalıklarından korur. Kabızlığı önler. Zihni güçlendirir. Vücut sıcaklığını dengeler.

BAŞ AĞRISINA MAHLEP

Mahlep, bağıiıklığı güçlendirir. Baş ağrısını dindirir. Akciğerleri temizler. Kan şekerini dengeler. Diyabetten korur.