Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hastalıkları kışkışlayın (Sağlık haberleri)

    Yataklara düşüren gripten korunmanın yolu doğru beslenmekten geçiyor. Uzmanlar, ıhlamur ve adaçayı içmeyi öneriyor. İşte habere ilişkim tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz sağlk haberleri...

    Hastalıkları kışkışlayın
    Kış, hastalıklarla geliyor. Dyt. Hande Güngör, önerileri sıralıyor.

    GÜNDE en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Ayrıca ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı tercih edilmelidir.

    MARGARİN yerine zeytinyağı, uygun miktarda tereyağı, yağlı tohumlara yer verilmelidir.

    HAVUÇ, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz ile portakal, mandalina bağışıklığı destekler.

    KEMİK ve diş sağlığı için D vitamini çok önemlidir. Kış aylarında mahrum kalınan güneş ışınlarının karşılanması için balık tüketilmelidir.

    ENFEKSİYONA KEKİK
    Yemekleri tatlandıran kekik, bademcik iltihabını giderir. Kan dolaşımını düzenler. Kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu giderir.

    KEÇİBOYNUZU ENERJİ VERİR
    Keçiboynuzu, ishale karşı etkilidir. Vücuda enerji verir. Karaciğer dostudur. Kolesterolü dengeler. Sindirimi düzenleyen keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.

    MUTLULUĞU KAJURMAYIN!
    Vitamin deposu kaju, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Vücuda enerji vererek halsizliği gideri. Kalp ve damarları kuvvetlendirir. Mutluluk verir. Kemikleri güçlendirir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’li isim 6’lıyı yerden yere vurdu! Kılıçdaroğlu...
    Haberler Sağlık Hastalıkları kışkışlayın (Sağlık haberleri)
        SON DAKİKA