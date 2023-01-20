Hastalıkları kışkışlayın (Sağlık haberleri)

hastalıklarla geliyor. Dyt. Hande Güngör, önerileri sıralıyor.en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Ayrıca ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı tercih edilmelidir.yerine zeytinyağı, uygun miktarda tereyağı, yağlı tohumlara yer verilmelidir.brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz ile portakal, mandalina bağışıklığı destekler.ve diş sağlığı için D vitamini çok önemlidir. Kış aylarında mahrum kalınan güneş ışınlarının karşılanması için balık tüketilmelidir.tatlandıran kekik, bademcik iltihabını giderir. Kan dolaşımını düzenler. Kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu giderir.ishale karşı etkilidir. Vücuda enerji verir. Karaciğer dostudur. Kolesterolü dengeler. Sindirimi düzenleyen keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.deposusindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Vücuda enerji vererek halsizliği gideri. Kalp ve damarları kuvvetlendirir. Mutluluk verir. Kemikleri güçlendirir.