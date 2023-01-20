Hastalıkları kışkışlayın (Sağlık haberleri)

Kış, hastalıklarla geliyor. Dyt. Hande Güngör, önerileri sıralıyor.
GÜNDE en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Ayrıca ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı tercih edilmelidir.
MARGARİN yerine zeytinyağı, uygun miktarda tereyağı, yağlı tohumlara yer verilmelidir.
HAVUÇ, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz ile portakal, mandalina bağışıklığı destekler.
KEMİK ve diş sağlığı için D vitamini çok önemlidir. Kış aylarında mahrum kalınan güneş ışınlarının karşılanması için balık tüketilmelidir.
ENFEKSİYONA KEKİK
Yemekleri tatlandıran kekik, bademcik iltihabını giderir. Kan dolaşımını düzenler. Kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu giderir.
KEÇİBOYNUZU ENERJİ VERİR
Keçiboynuzu, ishale karşı etkilidir. Vücuda enerji verir. Karaciğer dostudur. Kolesterolü dengeler. Sindirimi düzenleyen keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.
MUTLULUĞU KAJURMAYIN!
Vitamin deposu kaju, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Vücuda enerji vererek halsizliği gideri. Kalp ve damarları kuvvetlendirir. Mutluluk verir. Kemikleri güçlendirir.
GÜNDE en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Ayrıca ıhlamur, adaçayı, kuşburnu çayı tercih edilmelidir.
MARGARİN yerine zeytinyağı, uygun miktarda tereyağı, yağlı tohumlara yer verilmelidir.
HAVUÇ, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, pırasa, maydanoz ile portakal, mandalina bağışıklığı destekler.
KEMİK ve diş sağlığı için D vitamini çok önemlidir. Kış aylarında mahrum kalınan güneş ışınlarının karşılanması için balık tüketilmelidir.
ENFEKSİYONA KEKİK
Yemekleri tatlandıran kekik, bademcik iltihabını giderir. Kan dolaşımını düzenler. Kan şekerini dengeler. Hazmı kolaylaştırır. Sinirleri yatıştırır. Ağız kokusunu giderir.
KEÇİBOYNUZU ENERJİ VERİR
Keçiboynuzu, ishale karşı etkilidir. Vücuda enerji verir. Karaciğer dostudur. Kolesterolü dengeler. Sindirimi düzenleyen keçiboynuzu, kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı olur.
MUTLULUĞU KAJURMAYIN!
Vitamin deposu kaju, sindirimi hızlandırır. Kabızlığı giderir. Vücuda enerji vererek halsizliği gideri. Kalp ve damarları kuvvetlendirir. Mutluluk verir. Kemikleri güçlendirir.