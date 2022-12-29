Hastalıklara kışkış deyin! Uzmanlar, öneriyor: Aşı olun, maske takın, ellerinizi yıkayın!

Kış aylarına girdiğimiz bugünlerde gerek yetişkinlerde gerekse çocuklarda bugünlerde nezle (soğuk algınlığı), grip (influenza), Covid- 19 enfeksiyonu, RSV'ye bağlı solunum yolu enfeksiyonları, bademcik iltihabı ve alt solunum yolu enfeksiyonları (KOAH, bronşit, zatürre vb) hızla yayılıyor. Dr. Yasemin Balbay, "Özellikle influenza A ve B, Covid-19 ve RSV'ye bağlı meydana gelen enfeksiyonları hem tek başına hem de iki ya da üç virüs bir arada 'üçlü salgın' şeklinde görebilmekteyiz" diyor. Bu tür enfeksiyonların en çok çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda risk oluşturduğunu belirten Balbay, virüslerin yol açtığı enfeksiyonların öksürük ve hapşırma sonucu damlacıkların çevreye saçılması, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesi ile bulaştığını söylüyor. Kış enfeksiyonlarına karşı herkesin alabileceği basit ama etkili önlemleri anlatıyor:

HİJYEN, MASKE VE SOSYAL MESAFEYE DİKKAT: İnsanlar gün içerisinde kirli ellerini ağız, burun veya gözlerine sürerek virüsleri alabiliyor. Özellikle dezenfektan veya su ve sabunla el hijyenini sağlamaya özen gösterilmelidir. Kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınmak, maske takmak ve bir metrelik sosyal mesafeyi korumak önem taşımaktadır.

AŞI OLUN: Yılda bir grip öneriliyor. Günümüz koşullarında Covid-19 enfeksiyonuna karşı da en etkili aşının m-RNA olduğu ortaya konmuştur.

UYKUNUZU İHMAL ETMEYİN: Yeterli, kaliteli ve düzenli uyku, bağışıklığı güçlendirmek ve hastalıklara karşı savunma gücünü artırmak olmazsa olmazdır.

ORTAMINIZI SAAT BAŞI 5 DAKİKA HAVALANDIRIN: Okul ve işyeri gibi kalabalık ve kapalı mekanlarda bu mikropların bulaşma riskleri artıyor. Kapalı mekanların saat başı en az 5 dakika havalandırılmasını öneriyoruz.

KAT KAT GİYİNİN, BERE TAKIN: Hastalıklardan korunmak için terletmeyen, çok kalın olmayan, aynı zamanda üşütmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Tek kalın bir kıyafet yerine, ince özellikli kıyafetlerin bir iki kat şeklinde giyilmesi, ısı dengesinin sağlanması açısından daha iyi bir koruma sağlıyor. BOL SU İÇİN, PORTAKAL, MANDALİNA VE NAR TÜKETİN: Proteinlerden zengin beslenmeli, bol vitamin içeren sebze ve meyveler, özellikle de portakal, mandalina ve nar tüketimine özen gösterilmeli.

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