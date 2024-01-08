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Hastalıklar bağırsakta başlar: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları hayatı kabusa çeviriyor!

‘İkinci beyin’ denilen bağırsaklar, sağlığın garantisini oluşturuyor. Uzmanlar diyabetten obeziteye pek çok hastalığın temelinde sağlıksız sindirim sisteminin yattığına dikkat çekiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ocak 2024 Güncelleme 08 Ocak 2024, 07:00
Hastalıklar bağırsakta başlar: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları hayatı kabusa çeviriyor!

Tüm hastalıkların temelinde, sağlıksız beslenme alışkanlıkları bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu, obezitenin vücutta fazla miktarda yağ birikmesi olduğunu belirtiyor.

"İnsülin, pankreasta üretilen ve kan şekerinin yükselmesini önleyen bir hormondur. Vücuttaki aşırı yağ birikimi insülin üretiminde artışa neden olur ve insülin direnci gelişir. Bu insülin direnciyle bağırsak florası arasında ilişki kuran çalışmalar vardır. Hastalıklar bağırsakta başlar. Dolayısıyla Tip-2 diyabetin başlangıcı sayılan insülin direncinde, bağırsakların mikrobik yapısının bozulmasının rolü vardır" diyor.

ŞİFRE MİKROBİYATA...
Bozulmuş bağırsak florasının Tip-2 diyabet gelişimine neden olabileceğini ifade eden Doç. Dr. Furuncuoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: Mikrobiyota, sindirim sistemi kanserlerinin önlemesinde çok önemlidir. Probiyotik kullanımı mikrobiyotanın düzelmesinde önem taşır.

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