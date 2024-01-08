Hastalıklar bağırsakta başlar: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları hayatı kabusa çeviriyor!

"İnsülin, pankreasta üretilen ve kan şekerinin yükselmesini önleyen bir hormondur. Vücuttaki aşırı yağ birikimi insülin üretiminde artışa neden olur ve insülin direnci gelişir. Bu insülin direnciyle bağırsak florası arasında ilişki kuran çalışmalar vardır. Hastalıklar bağırsakta başlar. Dolayısıyla Tip-2 diyabetin başlangıcı sayılan insülin direncinde, bağırsakların mikrobik yapısının bozulmasının rolü vardır" diyor.