Hastalığın kaynağı sağlıksız bağırsak!

Sağlıklı hayatın yolu, sağlıklı bağırsak florasına sahip olmaktan geçiyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Virginia Üniversitesi'nden Tzu-Yu Feng ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya değiniyor.

Buna göre bozuk bağırsak florası, kanser gibi pek çok hastalığa yol açıyor. Coşkun, "Bağırsaklardaki bakteriler sayesinde bağışıklığımız güçlenmekte. Ama bu floranın kötü olması durumunda depresyon, obezite ve bazı nörolojik hastalıklara eğilimin artabileceği gösterilir. Bozulmuş floranın meme kanserinin yayılma riskini artırabileceğine yönelik çalışma var" diyor. Gereksiz antibiyotik kullanımı ve dengesiz beslenmenin florayı bozduğunu belirtiyor.