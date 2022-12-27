Haşimato kadın düşmanı! Doğru tedavi, hastalığın yol açtığı şikayetleri azaltıyor





YAĞLI KARACİĞER BEYNİ TÜKETİR

İngiliz bilim insanları, karaciğer ve beyin arasındaki bağlantıyı kanıtladı. Roger Williams Hepatoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre karaciğer yağlanmasının beyin sağlığına zarar verdiği ortaya çıktı. Buna göre yağ oranının yükselmesinin beyinde oksijen miktarını düşürüp, hücrelerde iltihabı artırarak, beyne zarar verdiği saptandı. Ayrıca, bilim insanları, yağ ve şeker oranı yüksek gıdaların tüketiminin düşürülmesinin yalnızca obezite ile mücadelede değil, aynı zamanda karaciğer sağlığının ve beyin sağlığının korunması için gerekli olduğunu vurguladı.



ANNE YAPAN BESİNLER

Araştırmalar, sağlıklı bir gebelik için doğru beslenmek gerektiğini gösteriyor. Dyt. Gözde Gence Kırtız, hamile kalmak isteyenlerin tüketmemesi gereken yiyeceklerin neler olduğunu açıklıyor:

Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş gıdalar, kısırlığa yol açar. Haftada 1.5 porsiyondan fazlasını tüketmeyin.

Hayvansal protein alımını kısıtlayın. Bunun yerine haftada en az 2-3 kez mercimek, nohut, fasulye, barbunya ve bezelye tüketin.

Glisemik indeksi yüksek yiyeceklerden kaçının. Şekerli yiyecekler, beyaz unlu besinler, işlenmiş karbonhidrat ve paketlenmiş gıdalar tüketmeyin.

Sebze tüketiminizi artırın. Yemeklerde zeytinyağı tüketimine özen gösterin. Fındık, ceviz ve bademi diyetinize ekleyin.

Şekerli-gazlı içecekler ve enerji içeceklerinden uzak durun. Soda, bitki çayı, ayran için...

Haftada 3 gün en az 1 saat egzersiz yapın. Folik asit desteği alın.



KESTANE MUTLU EDER

Kış mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini alan kestane, şifa dağıtıyor. Uzmanı Diyetisyen Ayşe Göktaş, kestanenin faydalarına değiniyor. İçerdiği kalsiyum, fosfor ve magnezyum sayesinde kemik ve diş yapısını güçlendirdiğini kas kramplarını da önlediğini belirtiyor. Aynı zamanda fosfor ve B vitamini içeren kestane sinir sistemini güçlendiriyor. Beyindeki mutluluk hormonu yani serotonin salımınız artırılarak bize mutlulukta sağlamış oluyor. Kestanenin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Hücrelerin erken yaşlanmasını önler.

Toksinleri temizler.

Beyni güçlendirir.

Kolesterolü düşürür.

Kansızlığı bitirir.



DİŞ AĞRISINA LİMON SUYU

Diş ağrısı, hayatı kabusa çevirir. Sancının hafiflemesinde pratik yöntemler etkili olur. Antiseptik özelliği sayesinde diş ağrısını hafifletir.



ÇATLAKLARA BAL ETKİSİ

Antibakteriyel etki gösteren bal, cilt sağlığını korur. Dudaklara sürüldüğünde, kış aylarında sık görülen çatlakları iyileştirir.



ŞEKERE SOĞAN YETER

Yemeklere lezzet katan soğan, kan şekerini dengeler. Grip şikayetlerini azaltır. Toksinlerden temizler. Cildi besler. Kemikleri güçlendirir.

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