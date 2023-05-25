Harvardlı bilim insanlarından ses getiren araştırma! Elmanın mucizevi bir meyve olduğu ortaya çıktı

Harvardlı bilim insanları araştırdı! Sonuç yankı uyandırdı. Buna göre elmanın sağlığa birçok faydası olduğu kanıtlandı. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırmaya göre günde 1 elma yemenin kemikleri güçlendirdiği, bağışıklığı desteklediği, idrar yolu enfeksiyonuna karşı koruduğu ve beyin sağlığı için de önemli etkisi olduğu vurgulandı. Harvard Tıp Okulu'ndan Dr. Shivani Sahni, "Elma, mucizevi bir meyve" ifadesini kullandı.





AKLINIZDA 'DUT'UN!

Dalından taze taze toplanan, kırmızı beyaz ve siyah rengiyle gönülleri çalan dut, sağlığı da koruyor. Posalı içeriği sayesinde kolesterolü dengeleyen dut, bağırsaklar çalıştırıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kansızlığı önlüyor. Gözleri besleyerek katarakt riskini azaltıyor. Tansiyonu dengeleyen bu mucize meyve, kemikleri güçlendiriyor. Enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Yaşlanmayı da durduruyor. Kırışıklıkları azaltıyor.



GÖZLERE AVOKADO

Enerji değeri yüksek meyvelerden avokado, kolesterolü dengeler. Tansiyonu düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Gözleri besleyen avokado, sarı nokta hastalığı riskini azaltır. Cildi ve saçları güçlendirir.



KANSERE BİBERİYE

Yemekleri süsleyen baharatlardan biberiye, hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır. Kanserli hücreleri küçültür. Karaciğeri korur.



ZERDEÇAL ZAYIFLATIR

Altın sarısı rengi ve aromasıyla hem göze hem damağa hitap eden zerdeçal, vücudun ilacıdır. Kolesterolü rüşürür. Vücuttaki iltihabı azaltır. Egzamayı önler. Zayıflatır.

RUHUN GIDASI SEBZEYMİŞ!

Doğru beslenmenin yolu, yine sebze ve meyveye çıktı! Yeni araştırmalar, daha az et tüketen insanların, zihinsel açıdan sağlıklı olduğunu kanıtladı. Ruh halinin bile iyileştiğini ispatladı.